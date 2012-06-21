【商业模式】移动支付或结束标准之争 发展障碍仍未清

忽如一夜春风来。
今年以来表现低迷的移动支付板块，近期成为A股中的明星。
有消息称，6月21日中移动拟与银联签约，将移动支付标准统一为银联主导的13.56MHz，结束双方此前的标准之争。而18日，中国移动、浦发银行也联合发布了手机支付系列产品。
受一系列利好消息刺激，智能卡生产商天喻信息（300205.SZ）已接连两次涨停，而同行业的证通电子（002197.SZ）、卫士通（002268.SZ）20日也逆势上涨。此外，恒宝股份（002104.SZ）上涨3.26%，东信和平（002017.SZ）上涨0.73%。
“之前大家对移动支付希望过高，很多都无法兑现，现在标准统一扫清了障碍，从市场空间来看，移动支付还是非常大的。”有券商研究人士向记者表示。
股价系游资炒作
20日早盘，虽然大盘依然震荡整理，但是移动支付概念股却集体发力。卫士通开盘涨幅就达到了5.05%；半小时之内，天喻信息也牢牢封于涨停板；新国都（300130.SZ）也在早盘达到了1.61%的涨幅。
值得注意的是，作为智能卡生产商的天喻信息已经连续三个交易日走高，从18日开盘价10.60元涨至20日收盘价13.32元。6月18日，该股涨幅为4.06%，此后两天连续涨停。
虽然有两只基金出现在其前十大流通股股东行列，但其近期上涨系由游资主导。
根据龙虎榜披露的信息，6月18－20日，天喻信息买入金额最大的前5名均为证券营业部，其中，国泰君安证券深圳益田路证券营业部位居首位，共计买入12107236.5元，卖出仅1210元；位列次席的国泰君安证券上海打浦路证券营业部共买入5132019.04元，且无卖出。
“毫无疑问，天喻信息已经被游资盯上了。”一位私募人士向记者表示道。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|