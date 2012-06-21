【商业模式】移动支付或结束标准之争 发展障碍仍未清

忽如一夜春风来。

今年以来表现低迷的移动支付板块，近期成为A股中的明星。

有消息称，6月21日中移动拟与银联签约，将移动支付标准统一为银联主导的13.56MHz，结束双方此前的标准之争。而18日，中国移动、浦发银行也联合发布了手机支付系列产品。

受一系列利好消息刺激，智能卡生产商天喻信息（300205.SZ）已接连两次涨停，而同行业的证通电子（002197.SZ）、卫士通（002268.SZ）20日也逆势上涨。此外，恒宝股份（002104.SZ）上涨3.26%，东信和平（002017.SZ）上涨0.73%。

“之前大家对移动支付希望过高，很多都无法兑现，现在标准统一扫清了障碍，从市场空间来看，移动支付还是非常大的。”有券商研究人士向记者表示。

股价系游资炒作

20日早盘，虽然大盘依然震荡整理，但是移动支付概念股却集体发力。卫士通开盘涨幅就达到了5.05%；半小时之内，天喻信息也牢牢封于涨停板；新国都（300130.SZ）也在早盘达到了1.61%的涨幅。

值得注意的是，作为智能卡生产商的天喻信息已经连续三个交易日走高，从18日开盘价10.60元涨至20日收盘价13.32元。6月18日，该股涨幅为4.06%，此后两天连续涨停。

虽然有两只基金出现在其前十大流通股股东行列，但其近期上涨系由游资主导。

根据龙虎榜披露的信息，6月18－20日，天喻信息买入金额最大的前5名均为证券营业部，其中，国泰君安证券深圳益田路证券营业部位居首位，共计买入12107236.5元，卖出仅1210元；位列次席的国泰君安证券上海打浦路证券营业部共买入5132019.04元，且无卖出。

“毫无疑问，天喻信息已经被游资盯上了。”一位私募人士向记者表示道。