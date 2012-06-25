【商业模式】电商再战：价格战是“保护色”

6月18日，京东商城在14岁生日这天推出全年最大力度的促销活动，并承诺将投入10亿元巨款发动价格战。

牵系“价格”这个电商业最敏感的字眼，京东的“生日狂欢”立刻打响了行业战事，苏宁易购、天猫、库巴、亚马逊中国、易讯等网站纷纷圈定“6·18”这天来完成自己的全年大事。

如今的电商行业已经形成了“京东出击，众电商应对”的局面。

明争暗斗

此消彼长的战事是消费群体的特殊诉求所致。

由于是非上市公司，京东率先对外公布“6·18”战果，其资料显示：京东商城“6·18”店庆日再次刷新销售纪录，单日成交10.16亿元。6月18日，京东商城店庆活动开展8小时内，电脑数码、手机家电、服装服饰、日用百货等商品销量均实现成倍增长，全天共创下有效订单150万单、成交金额10.16亿元的最佳单日销售业绩。

以至于外界猜测京东的“6·18”返利之举除了欢度店庆外，还有再次回报天猫一剑之仇的嫌疑。

5月初，天猫电器商城抛出2亿元人民币补贴商家进行降价促销。活动时间将由5月持续到8月。业内人士分析天猫此举意在打乱京东商城上市进程。随后，京东商城承诺将在五六月期间，拿出5亿元对家电产品进行促销。

“京东还是期望在上市前获得一个漂亮的销售数字和业界老大的名号，天猫无疑是京东最大的障碍。”易观国际公析师郭洋说。

京东的这次促销引来众电商的跟随。

苏宁易购宣布，6月18日，会在全月发起“全网比价，提供差额补返”的基础上，再度开启“超级0元购，买多少返多少”活动。

而天猫先是对商家进行2亿元补贴，并在6月18日之前就通过各种促销手段发放5000万元红包购物券，并特别声明：这5000万元购物券紧限于京东店庆日一天使用，此用意不言而喻。

此消彼长的战事是消费群体的特殊诉求所致。“网络消费者只对价格更敏感，忠诚度很低。”易观国际分析师陈寿送说。

虽然电商巨头未分泾渭，但行业领先者还是显而易见的：京东、天猫、苏宁易购三足鼎立。可领先的优势并未给企业带来安全感，相反还成相互拆台的催化剂。“不管哪家做大都会形成价格洼地，流量也会被吸走，所以电商企业们不得不跟价格战，但跟的结果就是更低的价格和更惨烈的价格战。”原派代分析师李成东说。

数据显示：京东在几次价格战中投入的资源超过25亿元，而苏宁易购也超过20亿元，腾讯电商的投入大约在10亿元左右。