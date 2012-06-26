【商业模式】电商公关战背后的黑手疑云

中国最大的电子商务平台之一京东在其生日（6月18日）那天“意外”遭到了行业竞争对手的“集体围剿”。

这个被外界誉为“巨型婴儿”的电商公司在IPO前夕的关键时刻，正试图通过价格战美化销售数据来赢得 相关公司股票走势

京东方Ａ1.90-0.03-1.55%投资者的青睐。

10亿元交易额的出炉让那些急需烧钱换流量、抢夺市场规模以阻击京东的同行们当了一回“陪衬”，但是场面上的戏永远没有台下的精彩，在这次史上最大的中国电商价格战硝烟背后，更多的是京东即将上演的上市大戏。

不过，昨日（6月21日）有媒体报道称：京东商城原定于今年三季度的IPO计划再度受挫，考虑到全球市况疲软，已决定将上市计划推迟到明年上半年。京东方面对此未予置评。

据分析人士透露，京东上市之路如此一波三折，或许是京东内部对于上市问题还未达成一致意见，主要是京东CEO刘强东与投资人，尤其是最后一轮进去的老虎基金，去年最后一轮融资10亿美元时，VC给的估值是100亿美元，而如今京东估值已经缩水了约40%。

618电商公关战疑窦丛生

当当、国美联盟，苏宁挑战京东，天猫场外看戏。不过，或许他们最想“剿灭”的都是京东。

“58亿元弹药火拼价格！”2012年6月18日上午十点，当京东开始让利10亿元促销时，史上最大的电商大战爆发。“0元购”、“无门槛派送价值4000万元的现金红包”、“10亿元巨款”等口号刺激下，商品竞相降价、优惠券红包满天飞，电商大佬们纷纷有针对性地“加码”，在京东门口摆下了各种阵式，意图很明显：抢人、抢钱、抢地盘！

然而，在热闹的价格战背后，一条信息传播的“黑手”正在逼近。

6月18日下午，电商圈的媒体记者们纷纷收到一封自称“淘宝老员工”的匿名邮件，这位“淘宝员工”声称要揭露阿里巴巴的真实面目。

“大家收到邮件了吗？”在一个群名为“山寨发布会”的媒体群里，开始有人冒泡，“有人揭露淘宝数据造假！”

就在短短的3分钟之前，该群的60多名记者正在群内分组直播此次电商价格战的战况。

这封名为 《淘宝2011年销售情况》的PPT文件显示，2011年整个淘宝的交易额有4856亿元，淘宝商城完成了619亿元销售。

一时间，群里炸开了，“2011年淘宝交易额是怎么回事？”

很快，有记者发现，这一文件已被上传到微博应用微盘供人下载。

微博上也出现了名为 “电商大起底”的吐槽，披露“马云修改招股说明书”，一时间，活跃的微博中开始接连出现了几个电商类微博账号，声称阿里巴巴在一版提供给中投的“招股说明书”里，虚夸了天猫数据，称“天猫的订单额数据只有90亿美元，结果公布为190亿美元”。随后，刘强东开始转发了该条微博：“电商数据作假是行业公开的秘密，此事求辟谣！”

突入而来的“危机”让正沉浸在“围剿”京东的人倍感意外。

“淘宝从来不用销售数据这种提法，我们一直把自己当做平台，会分析交易数据，销售数据通常是B2C公司的提法，这个PPT显得很不懂行”。天猫公关负责人颜乔“愤怒”了。

更为巧合的是，阿里巴巴上市公司私有化工作的完成就在两天之后。“与雅虎的回购协议也正在执行过程中，在这种情况下，上市步伐还十分遥远，怎么可能出现招股说明书？”颜乔表示。

这些数据全都来自匿名人士，所发PPT并没有使用阿里巴巴公司模板，PPT创建日期为2007年。

记者们试图寻找背后“黑手”的线索，猜测是电商公司互相“诋毁”竞争对手而做的过激行为。

18日晚间，一篇名为《淘宝数据悬疑》的Word文档悄悄被上传到微盘以供下载，该文档内容是对 《淘宝2011年销售情况》PPT的解读。正是这篇“黑手大作”揭开了事实的真相，一条传播链条浮出水面。

通过查询该文档属性，可以看到一个名字为“xxx”，通过搜索引擎查询，与新浪微博上一位被认证的用户名字吻合，而更为巧合的是，该用户目前正从事微博营销业务，据其表示，就在此前京东商城正式成为其客户。京东公关发言人吴声对此表示“不知道”。

昨日，《每日经济新闻》记者找到了该人士，询问相关情况，上述人士表示，京东被“群殴围攻”，重压无奈之下才作此反击，并声称某公关公司才是京东的公关公司，希望不要曝光其个人。

另一方面，在此期间，网络上开始有消息曝料，京东商城账户信息遭泄露，账户余额被他人盗用，刘强东急忙“灭火”，发微博称账户信息并非通过京东泄露，而是去年“泄密门”事件的余波。

一位不愿意透露姓名的电商分析人士表示，京东和阿里集团正在为争夺上市先机进行暗战，销售与市场战是最为重要的前端战场，而公关舆论战则是不为人知的暗战。满天飞舞的传闻、消息背后，折射出的恰恰是电商竞争格局的混乱与无序。