电商做物流：亏钱赚吆喝难抢生意

京东6.18亿元的现金券，天猫5000万的现金红包，当当的6元1角8分限时抢购……上周，电商“血拼”大战上演。而在拼市场拼价格之外，物流也成为电商“血拼”的另一大途径。昨日，国家邮政局披露首批通过2012年快递业务经营许可年度报告审核的企业名单中，国内电商京东商城旗下快递公司上榜。有分析认为，随着国内网购产业的发展，物流已经成为电商获得“市场大战”的关键，但目前电商做物流还很难抢夺快递公司生意，其目的还是为消费者提供个性化服务，拉动销售。

拼促销：数据有假价格并非最低

今年以来，国内电商似乎更喜欢利用各种理由进行各种促销。电商促销大战到6月18日达到高潮，当日是京东商城店庆日，京东商城宣布推出6.18亿元现金券、半价抢购等优惠，而天猫以及苏宁易购、当当网也分别推出各自的优惠促销活动，包括天猫5000万的现金红包、6·18砸金砖等，以及苏宁易购的全网底价日三折抢三天等，还有当当的6元1角8分限时抢购等等，电商“大战”出现史无前例的疯狂。

而多家电商促销后公布的数据以及促销价格却遭到了媒体和网友的质疑。6·18日大促销之后，根据京东发布的数据，京东商城6·18店庆日全天创下有效订单150万单，单日成交10.16亿元，而天猫电器城披露，其销售额当日同比增长了400%；库巴网则表示当日销售额达1.5亿元；苏宁易购表示，其单秒订单峰值过万单。

但有媒体披露，由于京东90%的订单都是货到付款，实际付款率只有80%，剔除这些因素后实际的成交估计约2.4亿元。同时，据媒体报道，当日京东商场一些商品的标价还不如亚马逊上的便宜，因此电商促销价格被网友质疑为“忽悠”。

对此，广东网商协会秘书长黄子荣表示，电商公布的多少金额促销其实就是为了广告效益，真实的数据外界很难知道，同时，由于进货渠道以及与供应商的协议不同，相同的产品在不同的电商那里出现不同也是较为常见的，而且很多电商促销活动中，并非每一件商品的价格都会是行内最低的。黄子荣认为，几大电商巨头很难靠几场促销吃掉对方，因此这种促销只会是拉动“巨头”们的销售，但这种促销花费却是小电商难以承受的。

拼物流：电商快递市场份额不到5%

而在“价格战”之外，“快递物流”成了电商扩大市场的另外一条“战线”。昨日，2012年首批快递企业年检通过名单出炉，已取得快递“牌照”的京东商城旗下快递公司上榜，而目前电商中还有包括凡客、一号店等拥有自己的配送队伍。

现状：

电商一半快递靠第三方

中国快递咨询网首席顾问徐勇昨日对本报记者表示，目前快递行业的发展正出现三大趋势，一是综合化，即为消费者提供标准化服务；其次为专业化趋势，就是更细分市场，包括提供医药、食品、服装等专门化的快递将出现；第三就是同城化趋势。

徐勇表示，目前包括京东商城、凡客等自有的快递服务在整个快递行业里面5%的份额都不到，目前电商自己的快递服务仍难以完成电商企业自身不到50%的业务，另外50%的业务仍需要依靠第三方的专业快递公司提供服务，特别是在一些偏僻的地区和四五级城市市场。因此，徐勇认为，包括产业资本以及VC、PE等资本进入快递行业，在目前阶段并非加速快递行业的洗牌，而是快递行业走向成熟的表现。

广东网商协会秘书长黄子荣认为，从专业发展的背景看，电商企业是否就真正需要自己做物流，这需要更长时间的探索。而据了解，目前快递服务是影响到电商产业的一大弊病，有电商企业负责人甚至表示，目前60%的电商不满意情况都出现在物流环节。

目的：

通过物流提升购物体验

业内人士徐勇表示，很多个性化的物流服务，包括衣服试穿等都是第三方快递公司无法全心全意提供的，因为第三方快递公司须用更快的时间来进行派送，但电商自己的快递则完全可以提供更专业化、个性化的服务。徐勇表示，目前电商做快递的主要目的并非依靠快递来获得利润，而是希望通过快递物流环节能给消费者更好的购物体验，从而提高电商的美誉度，吸引更多的“回头客”。

“做快递物流其实还是为了电商的核心业务——销售，因为第三方的物流在质量上无法控制，但自己建的快递则可以加强管理，从而提高服务质量”，徐勇这样表示。同时，徐勇认为，目前电商做快递都是亏本赚吆喝，但面对越来越激烈的竞争，电商又不得不需要加强售后的服务质量管理。而从规模和实力看，目前电商的快递物流仍无法与专业的快递公司相抗衡，很难抢到生意。

业内：电商健康发展需提高服务质量

目前中国电商竞争越来越激烈，众多电商都是在亏本买卖，而同时，包括假冒伪劣产品、侵犯知识产权泛滥；低价竞争、不良竞争等现象严重，消费者维权难度大，行业不断出现电商陷入“冬天”说法。

对此，黄子荣认为，加强电商行业管理，提高服务质量，以吸引更多的消费者来网购，才能使得电商产业能健康发展。而据媒体披露，商务部电商司副司长聂林海日前在ECIS2012电子商务产业(上海)峰会上透露，国家相关部门年内将出台电子商务认证标准。聂林海表示，电子商务产业存在很多问题。包括网上购物安全问题，盗买个人信息的事情不断发生，影响高端客户上网购物；又如支付安全问题，钓鱼网站、欺诈行为经常发生。聂林海透露，目前国家正加紧制定政策规则，促进整个电子商务产业规范发展。