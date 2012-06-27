六成团购网站已成“死站”：折扣幅度涨至7折

网站数量跌破3000家折扣幅度涨至7折

团购持久战已进入清场期。独立团购导航网站团800数据显示，虽然今年5月团购销售额17.7亿元小幅上涨4.7%，在仅仅一年多时间，团购网站总数量又回到了去年初的规模，5月仅剩2996家，其中超过六成已不再真正运营，行业已进入第二轮淘汰赛阶段。

网站活跃率仅为43.5%

据团800数据显示，中国团购行业在4月份首次经历了非淡季市场规模下跌2.4%之后，5月整体销售额微增4.7%，达17.7亿元，共有12.4万期商户开团活动，4006.2万人次“抱团”购买。

虽然在销售额方面实现了增长，但是愿意继续做团购生意的网站却越来越少。据团800统计，国内处于活跃状态的团购网站仅为2996家，较4月再度减少56家，而在去年同期，整个团购行业拥有多达4500家网站，且较去年4月而言，新增网站数量为262家。值得注意的是，团购网站容量已连续7个月下跌。

事实上，除了网站数量回落之外，团800还发现，在仅有的2996家团购网站中真正运营的已不足四成。据团800在5月的抽样调查显示，在对780个独立域名的团购网站样本统计中，仅有339家网站处于活跃状态，活跃率为43.5%。而其在14天后第二轮针对仍然活跃的339家团购网站调查时发现，仅有262家网站处于正常运营的状态(即近一周内有团购产品更新)，占77.3%；一周以上未更新的占7.4%，一个月以上未更新的网站占7.1%，访问异常的为5.5%，另有1.5%以改版等理由暂停运营。

低折扣转为常态优惠

对于目前大规模团购网站活跃度低的现状，业界认为，“可以看到团购行业整体的规模已经由大型团购网站控场，这场残酷的持久战已经进入‘最后的清场’”。同时，团800还发现，现存的团购站为了提高毛利率，半年来餐饮、休闲娱乐等品类价格正在悄然上涨，售卖时间也有所延长。

记者从窝窝团、大众点评团等网站上的观察也印证了这一点，以往仅限当天售卖的团购活动已不多见，更多的是放在网站上连续多天售卖的团购产品，而且在价格上也从2至3折转向了优惠券所覆盖的4至7折的价格区间，比如窝窝团所售卖的俏江南100元现金券现价为75元，且有效期甚至到了2013年3月底。

针对此转变，团800联合创始人胡琛指出，由于团购消费群体的总量已多个月维持在月度4000万人次左右，人们的消费心态也从“抢个便宜先囤着”变成了“按需团购”，难以吸引更多的新人群进入。除此之外，“将当天有效的团购活动，转化为更长时间都可供售卖的优惠券，不但降低了新商户拓展和每日更替的成本压力，同时优惠券本身的价格区间可上浮到7折，为商户自身和团购站们也都留下了可观的利润空间，这是帮助团购行业实现盈利的最基本方法”。胡琛如是说。