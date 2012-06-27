【趣商业】“售卖一技之长”等一组

售卖一技之长
模式
无论是美国的eBay，还是中国的淘宝，网民们在网上出售的都是商品。但是，Skillshare出售的却是智慧！如果你有一技之长，无论是烹调得一手好菜，还是懂得一门只有几千人说的语言，乃至园艺、剪纸、化妆、开飞机、玩游戏、DIY、刷Android……都可以“上架销售”—也就是开一门课程—来赚取一点外快。
Skillshare是一个线下课程的在线大集市，去年4月刚刚推出，不到一个月，已经有超过100位用户开设从“珠宝镶嵌班”到“如何投资你的第一笔钱”的各种课程。2012年初，已经有数千名“教师”先后开办了1.5万个小时的学习班，教导学生近10万人，课程门类达1000种。有的“教室”甚至辞掉了全职工作在此日夜开班，盛况有如当年的淘宝。
前景
孔子曾经曰过：“三人行，必有我师。”有些东西光看书是不行的，比如组装电脑或者烹饪，最好还是有个老师在身边耳提面命。
Skillshare聪明地切入了这个市场，目前已支持多个国家的70多个城市，不久的将来还可能进一步提供非实时视频网上教育课程。
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