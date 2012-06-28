【商业模式】电商价格战的“门道”：谁在让利

6.18，本是京东商城的店庆日，随着其他电商的加入，已经演变成了电商促销的狂欢节。

虽然各大电商均号称让利过亿，而消费者真正感受到的实惠却大相径庭。这其中，就是电商价格战的“门道”。

谁在让利

所有的商家，都号称拿出过亿元的让利幅度来进行降价和促销。事实上，促销开始前商家并不能准确计算让利的幅度，优雅100CEO、原当当网副总裁陈腾华告诉本网记者，很难说价格战跟促销的区别，或者说价格战其实就是一种促销，很多电商称让利几个亿，其实相当于少赚这几个亿。但是，在产品尚没有销售出去的时候，凭什么就能准确地预测自己将销售出多少商品？如果没法准确测算出网站未来的销售量，那么让利的幅度显然就很有水分，也很不科学。

新七天电器网的CEO左英杰表示，总体来说让利没有那么多。如果说拿出5个亿的，顶多也就拿出来5000万，再加上厂家的一些促销活动。

在价格战中，最为郁闷的是中小型供应商。他们并不希望价格战扰乱价格体系。但他们在电商网站面前，往往比较的弱势，货款被电商网站拖欠着，为了冲击销量，不得不继续供货给电商网站，并且硬着头皮参与价格战，从而在其中承担了降价和让利的成本。

对于有一定的话语权大企业，虽然电商网站没法直接将降价和让利的成本转移，也无法回避电商网站的价格战请求。大型的供应商开发出多个特供型号，分别给到不同的电商网站。这样，就可以避免自己的价格体系因为价格战而发生混乱。

不过这些特供机型对消费者来说并不实惠。这些特供机型，往往不是主流配置，也不是热销款式。比如天猫最近推出了专供线上的电视，创维32寸液晶电视售价2199，比线下同类配置的还要高出15%。

多位电商企业内人士表示，在价格战中，往往只需要拿出一些广告费和市场营销费用，让利成本其实是分摊给供应商和网站上的商家。

价格战的部分成本由商家承担已是行业里不足为奇的事情，在电商平台开店，供应商需要给电商网站缴纳管理费，以及销售的佣金提成。电商网站只需让利出部分佣金就能说服商家踊跃参与到价格战中。

事实上，此次价格战中天猫就是这样做的，拿出了平时的佣金返还给参与促销的商家。

促销有道

虽然各家都在搞价格战，但是各家的“打法”不一。比如说选择什么产品来促销，或者是什么方式来促销，都体现这些电商网站背后不同的利益诉求。

亚马逊在中国市场营销和推广上，不如国内电商网站做的灵活。这导致一个直接结果就是，尽管亚马逊的很多价格都所全网最低价格，但很多消费者并不知道这一点。记者随机比较了几款电脑，发现亚马逊的产品比其他电商价格低100~150元左右。

亚马逊中国副总裁张建富表示，亚马逊是个科技主导的企业，不论是否促销，系统会自动保持全网最低价。

张建富并不喜欢称概论促销为“价格战”，我们内部叫“价值战”。“中国的消费者接受新事物的能力很高，电商发展到今天，已经不是只拼价格的时代了。当然，我们还是会一直保持全网最低价。只要别人敢降，我们就敢跟。”

很多电商都不约而同的采用了发放优惠券的方式。京东的店铺券更具普惠性，但是10到30元的优惠幅度稍低。此外，京东也有返券活动，部分商品满299返618消费券，不过这些消费券并不是通用券，而是在部分品类满减时使用。相比来说，苏宁易购的0元购活动更具吸引力，购物满多少元就送多少元全场通用消费券。

苏宁易购市场管理中心常务副总监闵涓清说，返券的成本全部由苏宁易购来承担，所以0元购的商品价格集中于200元左右的产品，最高的是价值2799的iPad平板电脑，但也是限量20台。

同样，选择价格战的方式也至关重要。例如，京东的持久战——将去年的店庆日改成今年的店庆月，价格战的周期拉长到一个月，这也有效的分解了京东的物流和配送压力。