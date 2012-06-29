【商业模式】央行发第四批第三方支付牌照 电视支付首获牌照

昨天下午，央行网站公布了第四批第三方支付牌照的发放结果。截至记者发稿时，包括苏宁易付宝、网易宝在内的95家第三方支付企业获得“许可证”，至此央行共发放196张第三方支付牌照。最引人注意的是，此次发放的业务类型中，首次出现了“数字电视支付”业务。

此前，2011年5月26日、2011年8月31日和2011年12月31日，央行分别发放了三批共101张第三方支付牌照。

据了解，通过数字电视支付业务，用户可以通过“电视+遥控器”的方式进行银行卡支付，这将为广电行业的电视购物和影视点播业务提供支付的可能，“电视商城”则可能成为电子商务的又一入口。分析人士普遍认为，电视支付业务如能成功落地，将成为新的金融自助支付渠道。

从昨天公示的情况看，昆明卡互卡科技有限公司、上海亿付数字技术有限公司、银视通信息科技有限公司和北京数码视讯软件技术发展有限公司四家公司获得了数字电视支付业务的许可。其中，中国银联是银视通信息科技有限公司的股东之一，而歌华有线则参股了北京数码视讯软件技术发展有限公司。去年5月，在申请第三方支付牌照的32家公司中，网银在线、财付通、支付宝曾申请数字电视支付业务牌照，但最后均未获批。

值得关注的是，第四批牌照也被认为是第三方支付行业的准入“末班车”，本轮牌照发放后，支付牌照扩容进程将暂告一段落。快钱CEO关国光对记者表示，牌照的发放是由供需关系决定的，以目前的市场发展规模看，未来支付牌照还会发放，但节奏放慢将变为常态。