小马奔腾融资道：制定风险防范体系

目前排队上市的大型文化企业不下十家。在这些排队等待上市的文化企业中，小马奔腾文化传媒股份(以下简称“小马奔腾”)有限公司凭借出色的业绩，赢得了各路资本的青睐。这匹在2009年才杀入中国电影市场的“黑马”，是如何吸引资本关注，成为市场宠儿的呢？

自有资金带动金融投资

对小马奔腾而言，能否吸引资金已经不是他们最为关注的问题了。目前小马奔腾更关注的是，如何在众多抛出橄榄枝的资本中选择最适合自己的。

小马奔腾文化传媒股份有限公司副董事长钟丽芳向记者透露，2007年底、2008年初小马奔腾获得第一轮4000万美元的融资，是当时市场上单笔最大的投资，投资方是霸菱亚洲投资有限公司。去年3月，由建银国际影视出版文化产业投资基金领投，开信创投、信中利等其他多家风投跟进、股价交易额达到7.5亿元的融资项目，成为了中国影视产业迄今为止最大的一笔融资交易。

不过，钟丽芳也表示，小马奔腾用于大部分影视作品的投资资本，大部分是公司内部资金，外来资本占据比例并不大。

中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举分析，小马奔腾以广告业务起家，而且业绩良好。稳定的广告业务是其资金流强有力的保证。在此基础上，小马奔腾与金融资本的合作可以使其在高风险、高投入、高产出的影视作品投资产业中更易获得稳定收益。

风险防范体系是最大保障

谈到小马奔腾为何能赢得众多资本青睐的原因时，钟丽芳表示，小马奔腾根据不同的风险评估结果，采取不同的投资方式，把鸡蛋放到不同的篮子里。

钟丽芳表示，以今年备受大家关注的电影《黄金大劫案》为例，作为上半年国内电影市场票房冠军，小马奔腾利用所有能够动用的资源，为影片做宣传推广。在融资方面，这部片子也运用了几乎所有能够使用的金融手段，寻找了多家金融机构进行合作，其中包括四家银行和美国的保险公司。

魏鹏举分析，小马奔腾非常巧妙地制定了电影投资风险防范体系，这是其成功融资保障之一。“小马奔腾投资电影《机器侠》时就与片方签订了优先回款合同，规定该电影只要一进入院线，票房收入将首先还款给小马奔腾。”魏鹏举强调，电影的投资方可能有多个，但无论投资顺序如何排列，只要拥有风险掌控意识，建立风险防范体系，就能有效地防范电影投资中带来的高投资风险，确保公司的资金安全。

“电影这种文化产品，在投资过程中不确定性极大，大多都是需要以高投入换得高回报。”魏鹏举分析，中国影视业的投资回报并不高。数据显示，去年国产电影产量达791部，进入院线公映的只有154部，占总产量的19.47%，大部分资金的投入基本上打了“水漂”。

魏鹏举表示，小马奔腾的融资模式可以被借鉴，是比较成熟的文化企业发展模式。

资金推动全产业链发展

在有充足内部和外界资金保证的情况下，小马奔腾将如何拓展业务？钟丽芳表示，小马奔腾致力于打造全产业链，电影只是其中重要的业务之一，其目标是尝试打造诸如美国华纳公司那样的大集团。

“公司目前是以内容制作为主，当然也重视渠道。现在小马奔腾已经成功筹建了第一家属于自己的电影院，并且正在进行第二家的准备工作。公司还在尝试将现有的资源整合起来，跟好莱坞的大公司合拍大片。”钟丽芳表示。

对于电影投资市场的未来走向，钟丽芳表示，前不久上映的《黄金大劫案》、《匹夫》、《杀生》，相关政府部门都给予了很大支持，但是电影发行放映是市场行为，终归还是要影片做得好，才有持久生命力。

“在好莱坞影片大量进入中国市场的过程中，未来几年将会有很多热钱撤出市场，经过市场洗礼后，会剩下一批认真做电影的导演，我国电影业将得到更好的发展。”钟丽芳表示。