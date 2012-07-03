【商业模式】2012最具赚钱潜力的5个特许加盟行业

TOP1：婴幼儿用品专卖店连锁特许加盟

婴幼儿用品市场到底有多大？据第五次人口普查发布的统计公告，中国大陆每年新生婴儿1600万，0~3岁的婴幼儿约6900万，其中城市0~3岁的婴幼儿数量超过1000万，相当于澳大利亚的人口总和。

从市场资料分析得知：我国城市新生儿用品的家庭月平均消费达900元。再加上广大农村城镇地区婴幼儿消费，中国大陆的婴幼儿用品市场每年将超过1000亿元的市场规模。

一个家庭只有一个孩子，孩子是家庭消费的轴心，且家长们在为婴幼儿选择衣物、玩具等商品时，特别注重商品的安全性、教育性和个性化，这就使得家长们把目光自然盯在了婴幼儿用品的专卖店或其大商场的专柜上。

因此，一些品质优良、价位适中的品牌儿童用品的专卖店经营形式，将成为未来婴幼儿用品市场的主流。

目前投资国内品牌婴幼儿用品专卖店的起点已较高，一般应在15-25万左右。但由于采取的是品牌专卖经营形式，货品质量能得到严格保证，且利润较丰厚。

但创业者必须注意：品牌婴幼儿用品专卖店中产品价格较高，易受区域消费水平的限制，所以在选址时应特别小心，一般应选在高档或成熟社区附近。

TOP2：加盟品牌便利店

随着中国经济的平稳发展和生活节奏的加快，目前我国的上海、北京和深圳等少数发达都市中服务多元化的便利店行业已发展迅速，甚至一些便利店日营业额已高达万元以上。

但纵观中国的整个便利店行业，目前仍只处于起飞阶段。种种迹象表明，服务多元化的便利店将是中国大多数地区下一阶段零售业发展的重心。

根据国外的便利店行业发展经验，便利店行业发展的基本条件是地区人均收入达到3000美元。目前我国人口数超过500万的一线城市上海、北京、广州等，以及二线城市深圳、苏州、无锡、杭州等，人均GDP均已超过了3000美元。这就是说，上述城市具备了大规模发展便利店的大环境，并且市场空间非常大。

便利店行业规模，目前在中国还远未饱和。就以经济发达城市北京为例：从便利店的发展规律看，每3000人就需要一家便利店。以北京城区人口800万计算，北京至少需要2000家便利店，而据北京市商委统计，目前全北京的便利店仅为300多家，便利店还有很大的发展空间。

现代便利店与传统便利店或日杂小店的重要区别，是其服务多元化。行业人士建议：在目前整体商业零售业竞争激烈的情况下，传统便利店或日杂小店仅靠出售商品已无法取得“异业竞争”优势，所以创业者应在自己的店中扩展其服务功能。比如全球知名的便利店“7-11”，多年来根据顾客要求不断补充服务内容，利用其店铺网络之便，扩展了包括速递、存取款、发传真、代收公用事业费、代订车票和飞机票、代冲胶卷等有关的多项24小时便民服务。

TOP3：化妆护理、瘦身减肥等美容行业品牌加盟

以往想创业的多为男性，但从近期加盟创业展的调查中发现，女性与男性想创业的比例已跃升为1：1。

女性创业意愿提高，除了其他因素，也是因为近年很多女性都看到了“化妆护理”、“瘦身美容”等专门针对她们同性的商机钱景。

女人的“美丽产业”大有赚钱机会。买菜时可能会为了一两块钱计较的女性，为了让自己更美，却是花钱毫不手软，尤其近年化妆护理、瘦身美容等观念不断通过大众媒体的猛烈宣传攻势，几乎激起了每个女人爱美的天性欲望，也因此拉动了女性美容产业的兴起。

据行业协会统计，中国目前美容行业市场每年约3000亿元，美容经济平均以每年15%的速度递增，递长率远远超过了GDP的增长率。

高额利润、庞大市场和每年都有难以计数的美容新产品、高科技护理仪器、高科技瘦身设备等问世，为美容行业带来了巨大的商机。《中国美容经济年度报告》指出：中国“美容经济”正在成为继房地产、汽车、电子通信、旅游之后的中国居民“第五大消费热点”。