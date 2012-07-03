2012年《中国企业家》杂志第13期目录

【封面报道】失控
雷士照明的灯光能射向未来，却无法照清吴长江脚下的路。他的劫数是创始人与资本博弈的典型样本
EDITORIAL
【写在卷首】警惕竞争崇拜
竞争崇拜之下，澎湃的物欲如一头闯进道德瓷器店的怪兽
OBSERVER
【观察家】控制权“排雷”
今天击中你的一颗子弹，一定在数年前就已射出枪膛
OPINION
【意见】
全球化下的市场、民主新冲突
经济一体化提供了前所未有的国际透支机制，同时又吸纳了许多乐于被透支的国家，尤其是那些左右派都无需讨好百姓的“低人权优势”国家
“新四万亿”难推
中国经济停滞与倒退已十分严重，但由于各方面条件的变化，目前已经很难推出“新四万亿”了，即使推出也不会有上次的效果
LETTER FROM ceo
【CEO来信】经济模式最佳组合是国企+民企
如果一个国家的群众和政府认为中国企业对他们有帮助，他们一定欢迎你；如果他们恐惧你，认为可能有威胁，你就不会成功
profile 主角
【红人】董明珠：依然故我
格力电器并没有进入“董明珠时代”——它本来就在这个时代里
frontline 一线
[TMT] UC向前冲
对手们都准备在UC尚未找到新的竞争优势前将它一举围歼，而“市场份额”不仅是它在移动互联网时代生存的依据与尊严，也是其上市故事里的关键词
[传媒] 华谊“增重”
票房井喷，却难阻中国最成功的影视公司逆势进军重资产领域，这是通向未来之路，还是一条死胡同？
【地产】绿城求生
去年以来被破产、收购、退市等流言缠身的绿城不断割肉求生，它能脱险吗？
[宏观] G20的正反面
四年七次峰会，中国在全球治理上的地位不断提高，然而在获得更多国际话语权的同时，也出现国内政策过于迁就国际政策的现象
FEATURE
【特写】这些年，我们一起追手机
一帮互联网界的疯子开始做手机，他们的跨界变革将重构手机业版图
INNOVATION 创酷
[酷模式]中研非晶：非技术派的冒险
非技术人员出身，如何在技术的蓝海里淘金？营销型技术公司胜算几何？
[趣商业]
“场地的集市”等一组
[锐科技]
“锂空气电池”等一组
【商业前智】中国“百年家族”如何炼成？
中国民营企业打造“百年企业”的口号中隐藏着对“百年家族”的期望，通过粗砺的制度设计，他们正走出“家族常青”蹒跚的第一步
LIFE 生活
[头条]姐姐周晓丽
“为什么关注的是我们而不是孩子？”周晓丽问，因所谓的“富二代做慈善”爆红，是她避之不及的结果
[书斋]
“摸石头的人”等一组
[先知]
篝火与神秘之光
[传承]
地产“古惑仔”的命运
[幕后]
“寻找周晓丽”等一组
INFOS 资讯
“追逐消费升级”等一组
COLUMN 专栏
“与‘外行人’在一起的价值”等一组
注：本文详见2012年第13期《中国企业家》杂志，未经授权，谢绝转载。有意与中国企业家网站的内容转载等业务合作者，请与市场部联系(电话：64921616-8657)
。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|