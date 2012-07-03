2012年《中国企业家》杂志第13期目录

【封面报道】失控

雷士照明的灯光能射向未来，却无法照清吴长江脚下的路。他的劫数是创始人与资本博弈的典型样本

EDITORIAL

【写在卷首】警惕竞争崇拜

竞争崇拜之下，澎湃的物欲如一头闯进道德瓷器店的怪兽

OBSERVER

【观察家】控制权“排雷”

今天击中你的一颗子弹，一定在数年前就已射出枪膛

OPINION

【意见】

全球化下的市场、民主新冲突

经济一体化提供了前所未有的国际透支机制，同时又吸纳了许多乐于被透支的国家，尤其是那些左右派都无需讨好百姓的“低人权优势”国家

“新四万亿”难推

中国经济停滞与倒退已十分严重，但由于各方面条件的变化，目前已经很难推出“新四万亿”了，即使推出也不会有上次的效果

LETTER FROM ceo

【CEO来信】经济模式最佳组合是国企+民企

如果一个国家的群众和政府认为中国企业对他们有帮助，他们一定欢迎你；如果他们恐惧你，认为可能有威胁，你就不会成功

profile 主角

【红人】董明珠：依然故我

格力电器并没有进入“董明珠时代”——它本来就在这个时代里

frontline 一线

[TMT] UC向前冲

对手们都准备在UC尚未找到新的竞争优势前将它一举围歼，而“市场份额”不仅是它在移动互联网时代生存的依据与尊严，也是其上市故事里的关键词

[传媒] 华谊“增重”

票房井喷，却难阻中国最成功的影视公司逆势进军重资产领域，这是通向未来之路，还是一条死胡同？

【地产】绿城求生

去年以来被破产、收购、退市等流言缠身的绿城不断割肉求生，它能脱险吗？

[宏观] G20的正反面

四年七次峰会，中国在全球治理上的地位不断提高，然而在获得更多国际话语权的同时，也出现国内政策过于迁就国际政策的现象

FEATURE

【特写】这些年，我们一起追手机

一帮互联网界的疯子开始做手机，他们的跨界变革将重构手机业版图

INNOVATION 创酷

[酷模式]中研非晶：非技术派的冒险

非技术人员出身，如何在技术的蓝海里淘金？营销型技术公司胜算几何？

[趣商业]

“场地的集市”等一组

[锐科技]

“锂空气电池”等一组

【商业前智】中国“百年家族”如何炼成？

中国民营企业打造“百年企业”的口号中隐藏着对“百年家族”的期望，通过粗砺的制度设计，他们正走出“家族常青”蹒跚的第一步

LIFE 生活

[头条]姐姐周晓丽

“为什么关注的是我们而不是孩子？”周晓丽问，因所谓的“富二代做慈善”爆红，是她避之不及的结果

[书斋]

“摸石头的人”等一组

[先知]

篝火与神秘之光

[传承]

地产“古惑仔”的命运

[幕后]

“寻找周晓丽”等一组

INFOS 资讯

“追逐消费升级”等一组

COLUMN 专栏

“与‘外行人’在一起的价值”等一组