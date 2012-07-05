【商业模式】团购进场费首度公开化：上架费3千至1万元之间

一直是团购行业内“不能说的秘密”的进场费首度公开化。记者昨日了解到，从6月底开始，聚划算已将上架流程从“报名-初审-二审-终审-团长排期”，变更为“报名-审核-竞拍排期”，意在减少审核期间的人为操作因素。这也被业界看做是聚划算负责招商的“小二”(淘宝员工)中饱私囊后的改革创新。与此同时，聚划算上架模式的调整，也让团购行业的进场费制度首次公开化。这很可能引发行业盈利模式的变局。

聚划算痛下决心改革，是企业自身发展遇到了问题。去年，有关聚划算在招商过程中存在不规范、甚至有“小二”牟取不当利益的举报接连出现。经过企业廉政部、合规部等部门的联合调查，已经发现部分事实属实，部分“小二”存在严重违规问题，甚至触犯法律。今年3月，原聚划算总经理阎利珉因“管理漏洞致招商违规”遭到罢免。阿里巴巴方面表示，聚划算业务迅速扩张，但团队的管理和制度的规范却相对滞后。

目前，聚划算的上架流程已经改为竞标模式。根据网友提供的信息：聚划算7月16日上线的数码家电坑位成交价超3万元；食品坑位超6万元；护肤品坑位的成交额则高达17.14万元。在“反腐”前，聚划算“小二”收取的上架好处费一般为5万-8万元。

聚划算总经理张宇通过个人微博回应，竞拍结果差异很大，既存在几千、几万元成交的案例，也有流拍的项目。

聚划算此番改革让淘宝卖家分成了两派。淘宝网某家居店铺卖家表示，“搞竞拍，有什么意义？成本的增加，必然会转嫁给消费者”。但也有卖家表示赞同，某卫浴公司负责人认为，竞拍模式很公平。因为只有质量和服务上做得比别人好的商家才会受到市场青睐。

后者的意见得到了更多人的响应。一位团购业内人士表示，规则改变后，聚划算卖家的商品能否上线是由自己决定。此前，商家的“生死大权”大多掌握在“小二”手中，现在则是商家在用市场认可度去投票。在他看来，与此前的多重审核模式相比，竞价模式已经有了明显进步。

事实上，相比于聚划算的模式革新，团购行业首度将“不能说的秘密”——进场费公开化更受业界关注。

据记者调查，几乎所有国内一线团购网站都存在收取上架费现象，而且多为项目经理个人行为，金额普遍在3000元-1万元之间。不过，绝大多数的团购企业负责人都对此事坚决否认。

在业内人士看来，聚划算的“竞价”意味着团购上架费由暗转明。在团购行业集中度不断提高的前提下，收取“上架费”或许会和实体零售商收取“进场费”一样，成为一种“合理”收费。“只要团购平台收费合理，且确实向商家提供相应服务，这可能会成为团购企业新的盈利方式，也可以破解团购企业‘只吃提成’的低盈利现状。”

艾瑞咨询分析师王亭亭认为，聚划算新招商方式的诞生，意味着团购企业正在做一些经营模式上的新尝试。在王亭亭看来，团购企业做这种尝试，会给团购行业甚至服务业电商的发展带来更多的可能，“但这种做平台收服务费的模式能不能成功，还得看企业如何经营，探索更多样、更成熟的经营模式”。