LinkedIn VS 脸谱：谁的商业模式更靠谱

在社交巨头Facebook的巨大光环下，职业社交LinkedIn似乎少了些许光彩。不过在商业模式上，最新数据显示LinkedIn可能更加成熟、更加可靠。就从单一用户获得的收入来看，LinkedIn是Facebook的20倍。

下面我们来看看最新一期福布斯杂志对LinkedIn的全面解读：

下面这组数据是来自福布斯杂志的统计报告：

1. LinkedIn用户每月花在网站页面的时间只有18分钟，而Facebook用户则高达6.4个小时

2. 尽管用户花在页面的时间相差甚远，但是从每个LinkedIn用户在页面呆1小时获得的收入来看，LinkedIn用户为1.3美元，而Facebook为6.2美分

3. LinkedIn三大营收渠道：付费订阅服务、广告销售以及LinkedIn招聘。其中，LinkedIn招聘成为LinkedIn最昂贵的服务，其每个席位（Seat）或者用户许可每年的价格高达8200美元

4. 作为LinkedIn最大的客户，Adobe拥有70个席位（Seat），仅这一个客户每年就给LinkedIn带来高达50万美元的收入

5. LinkedIn顶级销售人员通过销售招聘这一服务可以带来40万美元的营收

6. LinkedIn用在销售和市场的花费占据了其营收的33％

7. LinkedIn今年的利润有望加倍，突破7000万美元