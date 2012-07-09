【专稿】混合动力：豪华车竞争的新战场

【中国企业家网】6月底，奥迪Q5混合动力车型宣布上市，对竞争日益激烈的豪华车市场来说，这或许是一个新的信号。

这不是奥迪首次尝试混合动力车型，据张晓军介绍，奥迪从1989年就开始进行混合动力的研究。2010年，A8就曾推出过混合动力版。

但这次奥迪Q5混合动力的上市，却跟之前保守的姿态有所不同。据一汽大众奥迪事业部执行副总经理张晓军介绍，2012年到2013年之间，奥迪全系车型在中国销售的产品都要安装微混技术。所谓的微混，按照张晓军的说法，就是“把能量吸收回来一部分，但是这部分能量不具备配合发动机驱动车辆的功能。”

“奥迪品牌未来4年每一年会投入不低于20亿欧元，主要是为了发展新车型，或者面向未来的新技术。”张晓军说。

在混合动力领域，奥迪并不是唯一一家尝试者。实际上，随着越来越多的豪华车开始配备混合动力技术，这一领域已经成为豪华车品牌们的新战场。

在混合动力技术领域，丰田是业内公认的先行者和领先者。早在2009年的上海车展，丰田旗下的豪华车品牌雷克萨斯就曾发布了RX450h 混合动力车型。公开报道称，在未来一年内，雷克萨斯将陆续在中国推出五款混合动力车型。

但传统德国豪华车品牌们并不准备做这次竞争的旁观者。

6月29日，宝马与丰田联合宣布深化合作，丰田计划向宝马提供混合动力技术。二者的合作关系被描述出“双赢”的效果。宝马可以借此弥补其在混合动力方面的短板，而丰田可以扩大其混合动力系统的销量来降低成本。除了宝马之外，据称丰田还跟斯巴鲁、福特和马自达等厂家签署了类似的合作协议。此外，宝马的柴油发动机从2014年开始会出现在欧洲市场的丰田汽车上。

作为另外一家德国豪华车厂商，奔驰也没有袖手旁观。在公开报道中，奔驰甚至曾用一款混合动力的SUV车型 ML 450 Blue HYBRID跟雷克萨斯的RX400h（号称全球第一款混合动力版的豪华SUV）相比较，称自己的百公里平均油耗仅为7.7升，低于雷克萨斯RX400h的8.3升。

豪华车厂商在混合动力领域的排兵布阵，跟豪华车市场的整体竞争加剧有关。

以中国市场为例，虽然在1-5月份，豪华车细分市场的销量仍旧维持了33%的增速，但价格战等促销手段已经越来越多地出现在硝烟弥漫的豪华车市场上。即便如此，一些豪华车品牌的市场增速已经大大放缓。