【商业模式】社交网络：敢问盈利在何方

但对于国内的社交网络们来说，“钱路”则没有这么一片光明，尽管网民们已经习惯了在路上随时掏出手机刷新微博，或者使用网络社区和同学好友保持联系。新浪此前宣布，将推出付费会员服务，更引发出业内“国内社交网络赚钱是否只能如此简单”的讨论。

微博会进入收费时代吗？对企业来说，未来将能通过社交网络使用哪些增值服务？移动广告市场何时才能真正“造血”？本期“新视野”，将带您看一看社交网络的“赚钱经”。

微博进入收费时代？

一顶小皇冠正在赋予一些新浪微博用户以新的身份：“微博会员”。6月18日，新浪微博开始尝试收费会员制，加在微博ID后面的这顶小皇冠就是付费会员的身份标志。按照新浪的说法，每月支付10元，就可以获得包括“无上限添加关注”等特权功能。

新浪对微博试水收费的动机，从其财报可窥见一斑。新浪对微博平台的投资额已从去年的1.1亿至1.2亿美元上涨到今年的1.6亿美元，这加剧了新浪的亏损。新浪财报显示，该公司在2012年的第一季度净收入达到1.06亿美元，比上年同期增长6%，但仍有1370万美元的净亏损。

按照一项有6548人参与投票的调查显示，其中有2.5%愿意花钱成为新浪微博会员。以此计算，新浪微博公布的注册用户为3.24亿，付费会员将达到810万人，这将为新浪每月带来超过8000万元的收入。单凭此一项，新浪就可以大幅度缩减亏损程度。

“微博控”们关心的，则是另一个问题：微博是否将进入收费时代？

竞争对手们暂时并不打算跟进，而是将目光聚焦在用户体验上。继搜狐公司产品副总裁方刚高调地表示“搜狐微博永不收费”后，一周来，搜狐微博连续推出了“创意模板每周推新”、“微博换行功能”、“动态头像免费”等多项全新功能，与竞争对手的会员服务功能争夺用户。

据搜狐微博内部人士称，“无上限关注功能”也将在搜狐微博出现，而这正是新浪微博付费会员的重要“特权”。

截至3月注册用户超过4.24亿的腾讯微博，则将更多精力投入移动端，发布了苹果和安卓系统的两大手机客户端新版。在新版中，腾讯推出了被称为“吹一吹”的新奇功能，只需要轻轻对着话筒吹一吹，用户可以随机看到世界各地的资讯，以图片图谱流的形式展现出来。

此外，和微信结合，腾讯微博还拥有语言等私信功能，语音短消息和图片私信功能，随时随地对着手机讲几句，就能直接评论朋友们的微博信息。

“新浪微博做增值服务没有问题，但从现在给微博会员提供的服务来看，在会员的服务项目和用户的需求对接上有所偏差。”市场研究机构易观国际分析师董旭如此表示，微平台们想要赚钱，并非只有向用户要钱一条路，比较成熟的模式是借助用户积累开发增值服务。比如通过社交网站推出游戏，然后通过游戏付费分成盈利；或者利用用户的差异化心态推出个性化服务，收取用户维护虚拟形象的费用。

企业服务多元化

中国万网、新浪微博、中国互联网络信息中心三方日前宣布，联合推出针对中小企业的微博应用“万网微站”。

据介绍，作为“微站”用户的中小企业，可以将微博的图片、文字自动生成网站，而微站内容与微博始终保持同步，并支持多种终端的移动访问。相比传统网站，“微站”不用专门维护、不用自备主机，建站成本仅为88元每年的管理费。

市场研究机构正望咨询总裁兼首席分析师吕伯望认为，如何让微博有收益是新浪必须考虑的问题，和万网合作，新浪微博可以从中分得利润。据万网提供的数据，其代理的40万家中小企业客户中，80%使用微博进行营销。

和开挖个人用户的潜在价值相比，企业用户显然是社交网络们商业化的更佳尝试方向。在新浪，目前已有超过13万家的企业开通新浪企业微博，除了中小企业，还有世界500强29%和中国500强41%的大企业。今年5月，新浪正式发布了新版企业微博，主推品牌展示、数据中心、应用中心三大亮点功能，优化品牌展示效果和速度，微博运营的效率得以大幅提升。