【商业模式】LED行业老板频跑路 “连环债”危机浮现

深圳一家中型规模LED企业老板近日“跑路”的消息，再次引起业内关注。事实上，去年深圳也发生过不止一家LED企业老板“跑路”的事件。

LED行业缘何频频发生老板“跑路”事件？据中国证券报记者调查，目前LED行业内，中小企业技术低端、竞争激烈、融资渠道狭窄，生产企业、供货商、客户三者之间纠缠于“连环债”的现象较为普遍，为企业脆弱的资金链条埋下隐患。

中小企业倒闭越来越普遍

据媒体报道，深圳愿景光电子有限公司因资金链问题致使企业倒闭，大股东刑毅已失踪。目前，愿景光电子的工资欠款达2万多元，工程欠款38万多元，对杭州银行的欠款则可能达到上千万元。

“这肯定不是最后一家，以后还会有更多企业面临倒闭。”曾在愿景光电子就职的彭贵深5日对中国证券报记者表示，他2010年离开公司时，愿景光电子在市场的发展并没有出现太大问题。目前LED行业进入门槛过低，企业自然会有很多进出，造成了产业链低端产能过剩，市场竞争非常激烈。

业内人士指出，目前LED是典型的劳动密集型制造业，许多企业即便不懂技术，也可以靠组装LED部件在市场占据一席之地。“目前许多企业都集中在低端市场，重量不重品质的LED产品越来越多，大概90%的企业都在打价格战。”LED行业资深从业人士林生告诉中国证券报记者。

过剩产能引发企业之间恶性价格战，使LED行业下游企业产品价格不断下降，利润自然也被摊薄。目前LED行业的毛利率仅在20%左右，而净利润不到5%。

由此来看，愿景光电子似乎是被销售市场这条路给堵死的。不过，该企业财务总监曾表示，企业在贷款方面遭遇诸多困难使公司难以为继。“LED行业内中小企业倒闭越来越普遍，利润越来越薄，许多人靠借债已经维持不下去。”一位在LED行业从业十几年的张老板感叹说，“其实，当初‘连环债’蔓延就埋下了隐患。”

“连环债”困境浮现

据业内人士透露，LED行业内普遍存在着“连环债”问题。林先生告诉中国证券报记者，许多企业与供应商合作，靠信用来保证企业资金的到达。

按照行业内的普遍规则，许多人选择向上游原材料供应商赊账，同时允许下游客户欠款以维持企业长期订单。在这条循环欠款的链条上，一旦企业的销售市场不稳定或利润空间下降，产品质量不能满足客户要求，这条欠款链条就会发生断裂。“若销售不稳定，又会引起第二轮的借款，使企业借债越来越高，最后破产。这是一个恶性循环。”林生说。

高工LED产业研究所所长张小飞则指出，如果供应商赊账期延长，企业糟糕的资金情况就会被传到行业中，几家供应商会同时向企业要账。这就会像银行挤兑一样，一边向你要账，一边又断货，企业很快就会垮掉。

张小飞认为，目前行业的产能过剩也在一定程度上加速了企业之间“连环债”的蔓延。一方面，上游产能过剩放宽了企业赊账期，潜在助长了企业投机心理；另一方面，上下游产能之间的过剩扩散，拉低行业平均利率，也是连环债“多米诺骨牌效应”产生的源头。

业内人士分析，目前普遍存在的一个现象是，一旦有哪个行业赚钱，很多资金就会涌入这个行业，最后的结果是整个行业出现过剩，随后就是行业洗牌。而在洗牌过程中，“连环债”会不断上演，因为之前大家都认为整个行业没有太大风险，赊销赊购现象较多，而如今行业陷入危机时，问题就发生了。