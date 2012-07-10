【商业模式】医疗服务投资进入“黄金期”

众专家及投资人士均认为，“中国医疗服务产业已经迎来曙光，在‘天’还没有大亮之前就应开始投资。”

一方面刚需正逐步释放，另一方面投资者们也已经做好了出手的准备。随着中国医改进入深水区，政府也频出利好政策。在近期召开的两场专业医疗健康论坛上，众专家及投资人士均认为，“中国医疗服务产业已经迎来曙光，在‘天’还没有大亮之前就应开始投资。”

政策利好下的20%增速

一个值得参照的对比是：台湾在30年前的医疗服务量80%是由公立医院所完成的，但是现在倒过来了，75%是由非公有系统的医疗机构完成的。“中国医疗产业的太阳还没有出来，现在只是看到一点曙光而已。”

3月14日，国务院颁布《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》，紧接着又发布了《深化医药卫生体制改革2012年主要工作安排》。这些政策文件都明确：社会力量办医将会被加大力度推进。

清科集团董事长倪正东在第二届中国医疗健康投融资高峰论坛上表示，医疗行业投资是受政策影响比较多的行业，2009年新医改方案的公布和最近新政的颁布，对行业影响很大，投资人已做了很多的尝试。

“要推动非基本医药服务业加快发展，逐步成为国民经济的支柱产业。”紧跟政策的恩颐投资全球合伙人蒋晓冬表示，这样的表述以前从来没在卫生部或者相关领域看到过。“因为卫生事业是一个公益事业，这个时候提出要变成国民经济的支柱产业，这让作为投资人的我眼前一亮。”

中国社科院经济研究所研究员朱恒鹏也表示，现在公立医疗机构的数量不到一半，但是从病床和医务人员数量讲，公立医疗机构却控制了90%的病床和差不多90%的医务人员，至今仍然是一个公立占绝对主导地位的医疗服务供给格局。

一个值得参照的对比是：台湾在30年前的医疗服务量80%是由公立医院所完成的，但是现在倒过来了，75%是由非公有系统的医疗机构完成的。

“中国医疗产业的太阳还没有出来，现在只是看到一点曙光而已。”怡德医疗投资管理集团董事长周大为认为，政策鼓励适应多层次需求的医疗服务发展，2015年非公立医疗机构的床位数和服务量要达到社会医疗资源总量的20%左右，可见这个增长空间还是非常大的。