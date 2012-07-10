药妆店助零售商转型“过冬”

受到中国经济运行放缓的影响，零售商在上半年业绩惨淡，零售企业需要寻找新的利润增长点，药妆店是个不错的选择。

“受到中国经济运行放缓的影响，零售商在上半年业绩惨淡，零售企业需要寻找新的利润增长点，而药妆店利润较高，是个不错的选择。”商泰咨询董事总经理冯骏告诉记者。

药妆商品利润在30%以上

联华本次进入药妆领域，主要是看好中国药妆行业快速发展给连锁零售行业带来的机遇，这些产品今后将有步骤、有选择地导入联华转型门店中。

根据记者了解，樱工房的诞生与目前零售业遇到的状况休戚相关。现实情况是：房租、水电、人工费用的上涨进一步吞噬零售商利润，而涉足药妆类具有高毛利润的商品，则是零售商转型之道。

多家零售业老总均表示：企业今年运营状况不容乐观。“与百货业的同行交流发现，从2012年1月份至今，百货业整体业绩呈现下滑趋势。”世纪联华百联清城购物中心总经理何向阳对记者表示。中国连锁经营协会会长郭戈平也认为，受国内外经济形势影响，今年一季度中国零售业营业额增长放缓，个别企业甚至出现负增长，零售业正处于由外延规模扩张向内涵增长转型的发展时期。

“进军药妆店可以说是联华的一个新尝试。在国外，大型超市里面基本上都有药妆区。而药妆商品的利润大约在30%以上，是一个不错的增长点。”零售业专家、Hermann中国零售微博告诉本报记者。

联华超市总经理华国平认为，联华本次进入药妆领域，主要是看好中国药妆行业快速发展给连锁零售行业带来的机遇，这些产品今后将有步骤、有选择地导入联华转型门店中。由于樱工房是由联华超市、日本GROWELL集团和上海每日通贩合资组建的，因此联华将会依托日本GROWELL集团和上海每日通贩在商品资源和经营管理技术方面的优势及自身的商品资源和实体网络资源，将樱工房在上海中高档商业圈的购物中心、百货店、大卖场和居民社区内进行布点。

“联华推出药妆店与自身的转型不无关系。作为最早执行全国扩张战略的大型零售商，联华在外埠的发展可谓差强人意，只能在多元化和多业态上下工夫。”上海尚益咨询总经理胡春才告诉记者。