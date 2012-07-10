《中国企业家》13期之“趣商业”“锐科技”等一组

场地的集市

模式

如果单位想要举办会议或者一次商务活动，需要租赁一块场地，一般流程是找相关租赁公司或者直接询问各大酒店。一通通电话下来，劳心劳力，场地和价格还未必合适。于是，满足这种需求的网站就出现了。

活动场地租赁网站Eventup.com提供了一个类似eBay的平台，任何有出租场地或者租赁场地需求的人，都可以在上面交易。

出租场地的用户可以免费在Eventup.com上发布信息，包括文字、高清图片和视频。

前景

Eventup.com的盈利方式非常具有商业精神，只有租赁人确定租赁，并交付了订金之后，才收取出租人10%的佣金，除此之外再没有其它费用。对于租赁人来说，只需向出租人付款，网站无任何收费。

招商也外包

模式

企业最大的开销一般集中在产品开发和营销费用，特别是招商，往往投入很多金钱和精力，结果却泥牛入海；下定决心挖一个有经验的招商经理？或者有大量客户的招商团队？机会凤毛麟角，而且代价高昂，还容易水土不服。

为此，国内外诞生了一批专业的招商外包平台，如美洲的凤凰船、欧洲的巴布尔素丹，还有中国上海的通路快捷等。

这些专业外包公司等于企业的编外招商部门，但企业不用供养昂贵的招商总监和庞大的招商团队，没有工资，没有奖金、三险一金和加班费，甚至没有办公设备、电脑、电话、网络、物业、交通费和防暑降温费，到月底了自然收到签约。当然，这时要付费，不过是按效果：先成功签约再按合同提成。

如此一来，企业瞬间拥有一个招商部、营销部或者策划部，费用节省，还先干活、后付费。而且这个部门却可能更专业，不但经验丰富，而且阵容豪华：近百人的策划师、上百人的招商团队和上亿元的营销资源。

前景

当今社会讲究的就是专业，或者说社会分工。一个策划部可以为A企业工作，为什么不能为B、C企业服务呢？同样的工作重复做，经验、流程、人脉、资源都是越用越熟，效果只能是越来越好。而企业，可以集中精力做好擅长的事，不必事事躬亲。

锐科技

锂空气电池

技术

IBM正在开展一项匪夷所思的计划：Battery 500 project，意思是电动汽车一次充电即可行驶500英里，折算成电池容量大约为125kWh。如何实现？答案是：锂空气电池。

锂空气电池？听起来很玄妙，但在理论上完全可行：催化空气阴极将氧气转化成过氧化锂和锂阳极，将空气中存在的氧气作为锂电极的天然反应物即可。同等质量下，该系统的储电量可达传统锂离子电池的10倍！

理论如此，但如何在工艺上实现，却横亘着重重难关。首先，锂空气电池本身就是一个强劲的燃烧反应堆，还要在汽车内部高速高温状态下运行和提供能量，其安全性是个很大的问题。其次，如何控制成本，保持其经济性也是任重道远。

前景

IBM乐观地预计将在2013年生产出首个样品，2020年前后可以进行商品化生产。部分研究者则对此持谨慎态度，认为这样高难度的科技攻关至少需要几十年。

读懂人类唇语和情绪

技术

微软的Kinect曾经横扫欧美极客群体，现在重磅发布的2代产品更加“变本加厉”：可以通过声音频率、音量结合脸部肌肉运动特征来感知人的情绪，甚至可以读懂人的唇语！

其实，通过对控制人眉毛和口部运动的监控，第一代Kinect已经能够部分识别，只是软件不够强大，只能“读懂”小部分信息。新的Kinect 2运用了全新的软件引擎，接收的数据可以直接作用于处理器、内存，主机不但能够清晰辨别人类的肢体语言和情绪，还能预判玩家的意图，甚至给出指导和建议。

Kinect绝不仅仅是Xbox的配件而已。除了应用于娱乐、医疗和教学等领域，微软的最终目的是整个人机交流界面的革命，比如通过表情、手势和语言操作电脑，通过姿势、动作和电脑互动实现虚拟现实（如和电脑虚拟跳舞、搏斗和运动）等等，其意义不亚于鼠标的出现，相比之下苹果的Siri就太小儿科了。

前景

有媒体报道称微软正在和索尼合作，准备将Kinect引入电视；甚至在未来的Windows9和Windows10中，就有可能出现颠覆性的Kinect界面：没有鼠标，没有触摸屏，动动嘴唇或者做个动作就能和电脑互动。

随身携带的CT机

技术

人类的头盖骨如此坚固，以致于常常掩盖了许多内部的隐患，如脑出血或脑震荡，甚至脑肿大等。好在医院有ＣＴ机和核磁共振，可以将这些问题一览无遗。但是，如果没有这些仪器时怎么办？

目前国外研究出一种名叫Infrascanner的便携式装置，能利用近红外光谱（NIR）成像快速诊断脑部内出血等头部损伤情况。NIR检测到的脑部异常情况与正常的血液循环存在微小的差异，设备正是通过监测这些数据的细微区别进行准确的病情诊断的。

使用时，只需将这个比拳头略大的装置固定在脑部病变位置，扫描8－10秒，数据就会通过蓝牙或者WiFi无线传输到与之关联的PDA上，屏幕上会实时显示监测信息并自动给出检测报告，整个诊断过程仅需一两分钟，非常方便。

前景

简单易用，便于携带，甚至在家中就能操作，如果能提高检测精度和诊疗病症的广度，假以时日必能大行于世。

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