《中国企业家》13期之“读者”等一组

追逐消费升级

《中国企业家》2012年第12期封面故事《未来之星》

21星评选是在这样一个大背景下产生的：全球经济疲软，欧债危机蔓延，中概股赴美上市窗口基本关闭；国内国进民退。从行业覆盖来看，21星覆盖了从农业、创意产业到高端消费等不同的行业。

牧业一直是资本追逐的对象，急速发展、竞争激烈的乳制品加工企业，在享受规模效应的同时，也承受着利润降低的巨大压力。三聚氰胺事件等奶制品质量问题暴露出整个产业链上面上游奶源投资的潜在机会。奶联社这样新兴的商业模式让奶农以奶牛作为投资成本入股参与分红，能够降低牧业初始投资风险；然而牧业投资回收期长，奶联社规模效应需要建立在一个长期稳定的合作基础上才能够显现。如何和奶农保持长久稳定的合作关系是奶联社的主要问题。

个人最看好的不是通过并购急速扩张成长的芳草集，也不是需要巨大资本投入的万豪卡通这样的创意产业，前者的管理整合，后者的资金投入都会是巨大的风险点，而庄园酒这样的高端消费将会是未来中国消费行业增长的主要方向。随着北上广等一线城市富裕家庭越来越多，人们开始有能力也有兴趣购买高端消费品提高生活品质。

（刘爱君）