《中国企业家》13期之“对话”等一组

通用电气公司（GE）董事长兼首席执行官杰夫·伊梅尔特，毕业于Dartmouth大学数学系应用数学专业。2000年11月，他被任命为通用电气公司(GE)总裁兼候任董事长，并于2001年9月正式接替杰克·韦尔奇出任GE董事长兼首席执行官，随后启动了众多变革与转型。

杰夫·伊梅尔特：以研发创新驱动增长

本刊记者 王子

5月30日,GE（美国通用电气公司）董事长兼首席执行官杰夫·伊梅尔特再次来到中国。这一次，他是来参加GE中国成都创新中心的揭牌仪式。

为了建设这个研发中心和招聘员工，GE投入了8000万美元。这是伊梅尔特2010年承诺未来三年在中国投入20亿美元进行科技研发和成立合资企业的一部分。目前，GE在中国已经拥有了上海和成都两大研发中心，还在北京和无锡建设了小型的研发中心。接下来，GE还打算在西安和沈阳布局建设研发中心。

成都研发中心主要是进行基层医疗设备和页岩气设备技术的研发。此外，数据分析和自动化解决方案、下一代电池储能技术和应用，也是该中心的研发点。

在四川成都建设研发中心，GE思谋良久。四川人口众多，医疗需求巨大。GE生产的CT机和核磁共振等医疗设备，在北京、上海等一线城市医院随处可见。由于技术先进价格昂贵，二三线城市不少医院还难有财力装备GE的大型医疗设备。成都的研发中心，正致力于解决这个问题。

页岩气开发是世界能源领域的新热点。安永报告显示，中国才是世界上页岩气储量最大的国家，占全球总储量的19%。规避污染的负效应，开发出更适合中国页岩气开采的设备，GE成都研发中心将承担此责任。这也将成为GE在中国业绩可预期的增长点。

伊梅尔特表示，他刚上任时，GE在中国的销售额近10亿美元，2011年则为57亿美元，他对此感到满意。

在成都成立创新中心主要基于怎样的战略考虑？

伊梅尔特：GE在中国做本土化已经很长时间，中国“十二五”规划出来以后，我们觉得本土化应该有一个更新的动作。成都是通往中国西部的大门，有非常好的人才库和技术院校。成都的综合能力、运营优势、地理优势、人才优势、技术力量优势，以及成都附近丰富的页岩气资源和基础医疗市场，都决定了我们在成都做这个创新中心。

我们对中国战略上的判断是，中国将来会更多的以创新来驱动增长，而不是以低成本劳动力驱动增长，为了适应中国在战略上的转变，我们要把更多的创新力量投入到中国西部。

GE在参与开发中国页岩气方面有怎样的计划？

伊梅尔特：GE现在可以为页岩气开发领域中20%到25%的技术环节提供解决方案。我们在美国生产的页岩气设备包括井口设备、水处理设备和动力设备。我们希望GE的页岩气开发技术能进一步适应中国的页岩气开采。

页岩气开发是一个比较新的领域，中国还处于页岩气开发的早期，这方面还有很大的潜力。由于我们所处行业的特点，GE和国有企业合作比较多，未来我们也要和民营企业进行更多合作。我相信页岩气的开发将改变中国能源产业的格局。

金融危机之后，GE开始转型，大幅减少金融业务，主攻制造业。这种转型的内涵是什么？

伊梅尔特：金融危机之前我们在金融和工业业务上的收入比例大概是50%对50%。现在工业占55%，金融占45%，将来工业会占到60%到70%。从绝对值上来说，GE的工业收入已经达到了1100亿美金，我们是一个巨大的工业品公司，可能是世界上最大的。工业业务是GE最主要的业务。从某种角度上说，GE金融与工业的搭配，是GE在全球范围内一个很独特的竞争力。