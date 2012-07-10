【焦点】我们如何养老？

人力资源与社会保障部近日放出风声，“将适时提出弹性延迟领取基本养老金年龄的政策建议。”

这犹如一枚炸弹，引爆了中国青壮年劳动者对于未来养老的担忧。养老金的巨大缺口成为延迟退休年龄的重要依据。目前，这一缺口有一种说法是到2013年达到18.3万亿；二是人社部估算到2025年达到6万亿；三是世界银行估算的，2075年9.15万亿元。

不管是哪个数字，显示的缺口都触目惊心。该怎么补上这个黑洞一般的窟窿，让中国人老有所养？消息传出后，引起了强烈争议。

网络调查表明，超过90%的公众对这一还未出台的政策投了反对票。浙江财经学院经济与国际贸易学院教授谢作诗表示：“毫无疑问，延迟退休金领取年龄是错误的。第一，这违背了契约精神，损害了那些足额交付了养老保险金而希望退休养老的人的利益。第二，延迟退休并不能根本解决养老金账户亏空的问题，只是把问题向后推。”

在舆论压力下，人社部近日又声称，“进行政策研究不代表现行退休年龄规定即将更改。”但不管延迟退休会不会变成现实，目前的养老金制度—尤其是公务员“免费养老”制度—已经到了非改不可的时候。而考虑如何养老，也成为每个中国人必须面对的棘手问题。

养老背后是人口问题

中央党校《学习时报》副编审邓聿文撰文指出，中国目前的养老金缺口，一方面是制度本身的设计有问题，另一方面是人口老龄化带来的结果。由于中国的养老金制度是从计划体制的“低工资高福利”脱胎而来，个人账户在建立之初，是没有资金的，这些人退休后发放的养老金只得挪用后来者交纳的养老金，这就形成了养老金的缺口和个人账户的“空账”运行。可以把此称之为养老金的原初缺口。

催热养老产业

进入老龄化社会，法国用了115年，瑞士用了85年，中国只用了18年，而且老龄化速度还在加快。深圳铭远投资总经理陆炜表示，未来3至5年甚至10年，医疗保健行业面临巨大的机会。

除了医疗业之外，护理业、商业保险、老年房地产等也被认为是老龄化社会的“金矿”。养老金业务已被国内银行业公认为是自信用卡业务以来第二次市场洗牌的重大机遇。