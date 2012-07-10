《中国企业家》13期之“人物评论”等一组

【传承】

汪建熙：最后一战？

本刊记者 李聪

近日，申银万国在其官网上公告，公司董事会选举汪建熙为董事长，原董事长丁国荣将调回中央汇金公司，担任证券机构管理部主任。

汪建熙生于1951年，会计学博士，财政部财政科学研究所博士生导师，曾被尊称为“中国第一会计师”，历任证监会首席会计师、国际部主任，中银国际（控股）首席财务长、副执行总裁，中银国际（英国）总裁，中国证券监督管理委员会主席助理。

目前这样的安排，无疑与加速汇金系券商的股权整合有关。有关人士指出，对于“一参一控”的政策红线，证监会给予中央汇金的整改期限已经仅剩下不到一年时间，如何完成会是一个棘手的问题。

随着汪建熙的到来，中投公司依托申银万国整合汇金系券商的战略日趋明晰。据悉，中投公司党委早已研究决定让汪建熙来申银万国。楼继伟在2010年中投集团年终系统内部大会上曾点名批评了汇金系券商的发展滞后问题，并且面见多家券商董事长专门听取了汇报。

不少机构人士认为，随着汪建熙的空降，申银万国的上市进程或将延后。领导核心的变动会对公司发展的原计划造成影响，尤其是上市这种特别重大事项。

汪建熙已在中投任职多年，其能力得到了中投上下的广泛认可，此次空降可谓顺理成章。早前汪建熙曾在私下透露自己已到退休年龄，而申万一役或许是他最后发挥余热的一个机会。