《中国企业家》13期之“声音”等一组

“欧洲领导人总是慢一拍，承诺资金总是不足。随后，当资金吃紧时，他们便增加新的流动性。”

—即将卸任的世界银行行长佐立克近日表示，欧洲领导人在处理欧洲主权债务危机上做得太少太迟，如果欧洲继续犹豫不决，将失去全球影响力

“苹果语音助理服务Siri引起了众人的关注，但我认为它现在就是一坨便便。”

—苹果公司联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克表示，Siri应该是非常贤惠和聪明的，在被苹果收购前，她能够告诉用户所有大于87的质数，但在被苹果收购后，同样的问题却只能回答是“肋排”（prime rib）

“尽管政府对创业予以了极大的重视，但是如果不对社会体制进行改革，最终将成为限制创业的瓶颈。”

—联想控股董事长柳传志日前表示，80后、90后中有很多新的积极创业者，目前国内创业环境整体较好，但仍需要对落后的社会体制进行改革

“万达只跟政治上有追求的官员打交道。有些地方政府哼哼哈哈的这种，我就坚决不去，反正请我的有的是，何必跟你扯这个。”

—万达集团董事长王健林在接受媒体采访时表示，从拿地到开发，万达能实现在十八个月内开一个万达广场

“重新吹大房地产泡沫来拉动经济增长可能是未来中国经济的最大风险。”

—中国社会科学院金融研究所研究员易宪容撰文称，随着“稳增长”政策出台，要求松绑持续了两年多的房地产宏观调控的呼声越来越高，需要警惕其中的风险

“伟人一生只犯一两次错误。我唐骏这样的普通人几乎每年犯两次错误，还不包括生活上的。”

—曾经的“打工皇帝”唐骏在出席北京大学一学术活动时，正式为学历造假事件道歉，并告诉在场听众“不要学我”

“80%在互联网上以爱马仕之名贩售的商品都是假货，这绝对是耻辱。”

—爱马仕CEO帕特里克·托马斯近日对法国媒体表示，已起诉一些中国工厂非法复制其商标，仿制其商品，并为此索赔1亿美元的赔偿款

梦想与克制

公元前2世纪

“万物有所生，而独知守其根；百事有所出，而独知守其门。故穷无穷，极无极，照物而不眩，响应而不乏。此之谓天解。”

——《淮南子·原道》

公元6世纪

“胆欲大而心欲小，智欲圆而行欲方。”

——孙思邈

19世纪

“睿智，即知道该忽略什么。”

——美国心理学家威廉·詹姆斯

1860年

“你必须利用语言、逻辑和简单常识找出本质问题并确立切实的行动方案。”

——亚伯拉罕·林肯

20世纪

“我们没有增长的迫切需要，我们只有增长的迫切渴望。”

——米尔顿·弗里德曼

20世纪

“如果唯一能解决某一层面问题的办法与存在于其它层面问题的最佳解决办法相冲突，那么社会生活将难以为继。这样的社会既无法生存，也无法实现其基本理想。”

——彼得·德鲁克

21世纪

“管理是一种奇怪的现象。它回报丰厚，却严重缺乏常识。”

——亨利·明茨伯格