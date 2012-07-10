《中国企业家》13期之“新词”等一组

“最后5分钟现象”
【词眼】“最后5分钟现象”出现在上午11点25分以后
指上证综指会在收盘前5分钟开始上涨，涨势持续到收盘为止。其概率达到90%以上，平均涨幅大概在0.1%到0.12%之间。事实上，如果除掉大跌的交易日，上涨的概率几乎达到100%。
起跑线焦虑
【词眼】起跑线经济盛行
指在“不能让孩子输在起跑线上”的观念指引下，家长们将孩子的成长看做是一场赛跑，往往只看重知识的灌输，忽视其成长的规律和特点。在这种现实语境下，婴儿的胎教、儿童的早期教育、青少年的优等教育越来越受青睐。
毕业成本
【词眼】被毕业季，烧钱季
指每年毕业季因毕业论文、毕业旅行、毕业酒会、面试等花费的费用。2012年，有媒体报道应届毕业生的毕业成本可能将达到万元。应届生仍属于非经济独立族群，应该根据自己实际的家庭情况来安排支出。
婚庆啃老族
【词眼】结婚需理性消费
指一些因无力支付婚庆费用而寻求父母资助的年轻人，是啃老族中的一种。出现婚庆啃老族，有来自结婚费用涨高、结婚年龄的年轻化、年轻人对婚礼的思想观念有所改变、在婚礼上互相攀比等社会心理因素。
家业冷漠症
【词眼】家族企业并非一定要传后人
指中国企业传承中出现的一种现象，中国的“富二代”大多数对父辈的事业不感兴趣。在中国82%的富二代表示不愿意接班，而其中有些已经接了班的，也表达了被动和不情愿的态度。
挑刺儿求职
【词眼】挑刺也是求职之道
求职者在应聘时，通过挑剔招聘单位的一些不足之处来显示自己的专业才能，而引起老板重视，以达到成功应聘目的的一种求职手段。挑刺儿求职只适合于应聘创新企业，对于应聘传统企业并不适合使用这一求职方式。
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