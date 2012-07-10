《中国企业家》13期之“现场”等一组

2012年6月9日
钓鱼台国宾馆
高端白酒暗战开局
张登辉
21世纪已经过去的十年是中国白酒的“黄金十年”，市场产值达3700亿元。收获最大的是白酒巨头，五粮液2011年全年实现营收203.51亿元，同比增长30.95%；而茅台2011年实现总收入184亿，同比增长58.2%。
据估计，2015年国内白酒企业将达到5000亿元的产能规模。但梦想需要接受现实的检验，三年以后市场能否吸收白酒企业的产能还充满着变数，不仅如此，由于“三公”消费管控、经济不景气等因素，业内有人认为高端白酒的高红利时代或将结束。
在白酒竞争日益激烈的情况下，高端甚至顶级品牌建设塑造成为白酒企业打出的下一张牌。今年6月底，贵州茅台30余家自营店将全部开业，自营店的开设，既有利于利润回流，又能提升其品牌的纯正性，使其脱离众多假酒带来的“打假泥潭”。
五粮液也迈出了其高端品牌建设的关键一步。6月9日，“国五液”的发布会在钓鱼台国宾馆举行，这一定位“超高端”的产品的最大特点是：稀缺性。推出“国五液”，这是五粮液首款国字号产品，弥补了五粮液的一个遗憾：虽然其在高端白酒市场上已占据一席之地，但始终没有“国字号”的产品，而其竞争对手茅台已摘得“国酒”桂冠，泸州老窖也已把“国窖”的美誉揽入怀中。
市场上将五粮液的这一举措视作其“多品牌组合”战略的调整。在五粮液发展高峰时期，曾有上百种标有“五粮液股份”的不同品牌产品在市场上流通，其中不乏贴有“五粮液”品牌的贴牌酒混迹其中。这一战略使得五粮液只用了不到20年的时间便在中国白酒市场占据了重要地位，但硬币的另一面也不断被发现：由于子品牌的纷杂，五粮液品牌的高端性被不断稀释。现在，众多收益不好的子品牌已被五粮液停止使用，除旧之后，“立新”这面大旗也被五粮液高高擎起，“国五液”或许只是个开始。
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