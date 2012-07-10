《中国企业家》13期之“政经评论”等一组

拯救东亚合作

庞中英 （中国人民大学教授）

2008年，“全球金融危机”爆发后，人们吃惊地发现，东亚地区距离东亚合作呼吁的“东亚共同体”的目标不是近了而是远了。

总的来说，有两大因素导致东亚合作的势头遭到弱化，它们分别是东盟和美国。目前东盟的“东亚”认同在“亚洲金融危机”后持续下降，退回到强调自身的“东盟地区共同体”而非“东亚共同体”。

美国自2009年奥巴马政府上台以来，宣称其全球战略重心转移到亚太，全面介入东亚合作。然而美国新的亚太战略不是为了促进东亚合作，而是为了变“东亚合作”为“亚太合作”。全球其它力量也纷纷效法，先是澳大利亚、印度，后来是俄罗斯、欧盟都以各种形式介入东亚合作进程，但实际都像在肢解东亚合作。

在这个情况下，从长期（未来10年）来看，对于中国、日本、韩国以及东盟来说，面对的关键问题是：东亚合作向何处去？

中国的当务之急是让那些好不容易建立起来的各种层次和形式的地区合作维持下去，而不是让他们自生自灭。中国不仅需要一个“内需”，而且需要一个外部市场，尤其是亚洲市场来解决其经济发展遇到的巨大挑战：有世界级的生产能力却没有世界级的消费能力。

为了争取让东亚合作走出“务实”合作层次，得到更大的提升，中国需要进一步“稳定”与美国的关系，即与美国谈判东亚合作。

最后一点，中国要支持地区合作的成功典范—欧洲联盟，“围魏救赵”，通过支持作为仅次于美国的世界经济、货币与民事力量霸权的欧洲，而继续树立地区主义的“样板”作用，让东亚国家不放弃地区主义的追求。