【商业模式】微电影市场已超100亿

2010年10月，一部点击超5000万次的《老男孩》，让微电影（Micro film）进入大众的视线，并迅速风靡起来。

艾瑞市场咨询的最新研究报告显示，2011年我国在线视频行业市场规模为62.7亿元，版权资源仍是竞争重点。预计2012年视频行业版权市场将更加活跃，市场规模将实现翻番，达到126.3亿元。在此背景下，保守估计，微电影市场容量也已经远超100亿元。

诞生于草根文青气息中的微电影，正在商业化的道路上越走越远，而且，“大消息”正在接二连三地传来。

商业价值“发掘”

6月18日，华谊兄弟公告宣布，与中国电信天翼视讯共同合作的微电影频道正式上线，双方在“微电影”产业方面展开全面合作；6月19日，腾讯视频与中影数字电影发展（北京）有限公司正式达成微电影战略合作伙伴关系，并宣布将在近期推出“微影院”等原创视频单元，并落实青年导演扶植、原创视频激励等一系列合作项目；6月20日，上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司（SMG）旗下百视通新媒体股份有限公司与华谊兄弟传媒股份有限公司联手进行精品影视内容的版权合作和联合运营，并将在百视通平台开设“微电影微剧频道专区”……

距离2010年10月微电影《老男孩》上线时间不到两年，微电影市场已经今非昔比。

微电影，即微型电影，是指专门运用于各种新媒体平台上播放的、适合在移动状态和短时休闲状态下观看的、具有完整策划和系统制作体系支持的具有完整故事情节的“微（超短）时”（30秒~300秒）放映、“微（超短）周期制作（1~7天或数周）”和“微（超小）规模投资（几千~数万元/部）”的视频（“类”电影）短片，形式上既可以单独成篇，也可系列成剧。

据不完全统计，从2010年优酷《老男孩》超5000万点播开始，2011年一年内，逾2000部微电影问世，井喷态势使业界毫无争议地公认当年为“微电影元年”。

“过去，影院是电影的全部生存和回报空间。”评价微电影的迅速发展，清华大学影视传播研究中心主任尹鸿认为，“现在有了新媒体的平台，使电影收视可以无处不在、无时不在，微电影与传统电影之间将会形成互补、互动的关系。”

而无线互联技术的发展，为微电影注定在此时的火热提供了必需的技术可能。

全球知名的消费品市场研究机构捷孚凯调研显示，2011年，中国手机市场的整体规模超过2.6亿部，同比增长25%——2011年10月，3G手机的销售量占比达到51.1%，首次超过2G手机，标志着3G时代的全面到来。

而在三大运营商主导定制的3G模式中，3G手机占比均在50%以上——中国联通捆绑WCDMA的销量占比已达88%，中国移动捆绑的TD销量占比达到67%，中国电信捆绑的EVDO销量则占比为57%。

新技术引导的消费方式推动下，微电影的商业传播影响和市场价值被迅速开掘出来。

盛大网络旗下影视公司华影盛视CEO赵雨润此前曾透露，华影盛视正在和各大视频网站洽谈，预计今年将有超过50部微电影拍摄和投放市场，每部微电影的利润率预计将达到30%左右。