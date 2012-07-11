【商业模式】民办养老院求生乱象

和公办养老院不同，打开搜索引擎，民办养老院的广告算得上“铺天盖地”。为什么老人们想方设法、排队也要进公立养老院，也不愿进“笑脸相迎”、有更多空位的民办养老院？

整体而言，收费更贵、监管不力、扶持不够是主要原因。

广告突围

记者实地走访四季青镇敬老院（公办）时，恰好碰上一位114大黄页的工作人员极力劝说该院办公室主任为敬老院登记电话。

“我要你们这个干吗使啊。”该办公室主任拒绝的理由是四季青镇敬老院的床位都住满了，还有几千人在排队，没必要做这样的推广。因此对于公办养老院而言，无所谓宣传推广的问题。

而对于“年轻”、知名度小的民办养老院来说，它们不得不从广告推广上寻求突围。

寸草春晖养老院去年10月18日开始营业，推广广告已经做了半年多。“广告一个月一万多块钱。”院长王小龙告诉《中国经济周刊》。寸草春晖养老院在谷歌、百度上都做了推广。在谷歌上搜索“养老院”、“敬老院”、“老年公寓”等词，排在搜索结果第一位的就是寸草春晖养老院。

如果在百度上检索“养老院”、“敬老院”这些词，第一页27条链接中就有近20条链接是养老院的推广广告。

记者以养老院管理者的身份致电百度，百度推广咨询顾问王佳介绍说，养老院在百度上做推广需要开通一个百度推广的账户，开通账户要花5600元钱。其中，5000元是预付款，600元为专业服务费。最低预付金用完后，要想继续推广，还得续费，最低续费1000元。

租房费用是主要成本

对民办养老院来说，宣传推广还不是主要成本。在养老院运营过程中，主要成本是租房费和员工成本费。王小龙查阅了电脑上的数据之后告诉《中国经济周刊》，这部分成本大概占总成本的70%~80%。

目前，寸草春晖养老院有100个床位，收费一般在2000~2500元/月。该院每年花在租房方面的钱就有100万。这100万摊在每一张床位上，就是每张床每年1万元的租房成本。按月折算，每张床的成本就达800多元。

在养老院的收费名目里边，几乎都有“床位费”这一项收费，“床位费”往往占据着收费的大头。而对公办养老院来说，“床位费”这一项收费几乎是净赚的。“因为公办养老院拿到了免费的资源。”王小龙认为，这对民办养老院来说，“是个很不公平的事儿”。

“民办的以市场价格拿地，成本过高，跟当下中国老百姓的收入比起来，有一定的收费门槛。所以民办养老院收费要比公办的养老院收费高。”王小龙说。

据王小龙了解，目前北京的民营养老院，大部分都需要租房，这个比例占90%左右。“要是买地建养老院的话，很难挣回成本”。

全国老龄工作委员会办公室副主任、中国老龄协会副会长阎青春今年3月接受媒体采访时曾公开指出，“政府建养老院，又盖房子、又搭屋，又添设备、又雇人，甚至提供运行经费。而民办一切都要靠自己，他怎么能竞争过你呢？你是零成本，挣一分钱都是挣。他挣十块钱都不够补偿的，长此以往民办养老机构必然举步维艰”。

负债经营

在养老院的运营成本高和入住率低的双重压力下，有的民办养老院就有点吃不消了。今年5月初，孙玉兰苦苦维持了十多年的昊德老年公寓因为长期亏损、经营困难等原因，最后不得不与北京红十字会主办的颐年护老院合并。拥有130张床位的昊德老年公寓，1999年建院。一位颐年护老院的工作人员指出，这次合并其实是一次“接管”。

位于昌平区的十三陵温馨老年公寓是北京市床位数最多的一家民办养老院，在发展的过程中，同样也遇到了经营上的困难。宋玉梅称之为“艰难地活着”。

宋玉梅是十三陵温馨老年公寓的院长，在进入养老行业之前，她经营着自己的歌厅和钢材生意。那时候，她自有资金约为1.4亿元。不过，随着养老院规模的扩大，宋玉梅出现了回本困难、资金短缺的问题。2008—2009年，十三陵温馨老年公寓经历了最艰难的时刻，“差不多就要解散了”。