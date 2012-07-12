【商业模式】医药电商B2C遇增量不增利难题：爆发最快得3年

网上药店官网“求流量”

医药电商B2C何时爆发？最快也3年

药品电子商务B2C这块香馍馍在发展中究竟遇到了怎样的困难？药品B2C行业实际的增长率有多少？近日，首届医药电商物流高峰论坛上，全国10大医药电商首度聚首长沙，以期共同探讨行业发展遇到的瓶颈问题。

依照业内企业普遍的说法，目前业内遇到的最大问题是增量不增利的问题。此外，如何提高流量，如何学会商品运营也是摆在药品电商大佬面前急需解决的问题。

行业仍很浮躁

包括此前与九州通合资共建B2C网上药店的京东商城亦派出高级副总裁吴声在内的一众电商出席了上述论坛。

依照商康医药网的说法，“现在应该是药品B2C行业爆发的前夜”。该网CEO周求华称，其网去年5月到年底的销售额才五六千万，今年每个月的销售额已有五六千万。

全洲药业集团旗下的商康医药网去年5月份才刚刚上线，在业内属于新兵。不过，即便如此，全洲药业集团已在谋求上市。

未出席这一论坛的多家B2C药店负责人在接受南都记者采访时，则直言一些企业太过急功近利。“现在哪一家不是一大堆问题？若从销售额来看，整个行业今年的情况比去年略好，但大家目前还是在练内功。”闻康集团总裁助理兼寻医问药网电商事业部总经理廖光会如是说。