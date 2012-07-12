【商业模式】高端餐饮天花板现瓶颈

无论是俏江南还是小南国，市场扩容受限，只能在资本市场小规模融资。

折戟A股IPO后，定位于商务宴请的中餐连锁店俏江南开始H股上市的征途。路透社消息称，俏江南已于6月底通过港交所聆讯。

“为什么非要在不好的时间窗口硬上呢?”一位国内大型PE合伙人对俏江南迅速“转战”香港的行为表示不理解。在他看来，目前H股市场IPO的估值水平对拟发行公司十分不利。

以上海菜品和地道小吃为卖点的连锁餐饮公司小南国(03666.HK)亦完成H股招股，并于7月4日在港交所挂牌。根据6月29日小南国发布的全球发售结果，此次IPO募资总额仅为5.12亿港元，按照汇价计算尚不足1亿美元。

2012年1月，香港交易所发布从事餐饮业务的申请人上市文件披露指引信。5月，中国证监会随后发布《关于餐饮等生活服务类公司首次公开发行股票并上市信息披露指引(试行)》。两地市场的IPO指引均对餐饮企业的扩张模式、食品安全、现金收入核算、商标权等方面应着重披露的内容进行规定。

据香港资本市场知情人士称，俏江南还未展开路演。H股IPO对于俏江南而言，前景仍然难测。

转战香港

2011年以来，俏江南上市的消息就备受市场关注。2011年3月，俏江南递交A股IPO文件，启动上市进程，承销商为瑞银证券。仅五个月后，俏江南董事长张兰炮轰私募投资机构鼎晖，称“引进他们(鼎晖)是俏江南最大的失误”。彼时，已经离开鼎晖、曾主导俏江南投资的王功权短信回应财新记者，“我们保持沉默。”

“1.2亿元净利润，开口就要30亿元的估值，这太疯狂了。”一位曾有意于俏江南私募融资的投资机构人士坦言。他所在的机构最终放弃了这笔投资。

上述投资机构人士透露，俏江南在融资时提出的核心发展战略包括“多品牌”和“多区域”发展，在他看来，这两大发展战略并不可持续。而一位接近鼎晖的知情人士则表示，鼎晖2008年底投资，2009年俏江南的净利润即下滑至7000多万元，这让鼎晖深感“受伤”。

俏江南的A股上市目标未能如愿。据证监会公开的IPO申请进程，俏江南A股首发申请在2012年1月被终止。“去年餐饮行业在A股市场的IPO申请处理处于停滞状态，俏江南被迫主动撤回了材料。”一位接近瑞银的知情人士表示。