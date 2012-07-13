【商业模式】PE/VC暴利时代终结 退出难成机构困局

“PE(私募股权基金)和VC(风险投资基金)大范围的暴利时代已经过去了，不以我们的意志为转移地过去了。”在日前举行的清科集团第12届中国VC/PE中期论坛上，清科集团创始人、董事长兼CEO倪正东如是说。

根据清科研究中心的统计数据，2011年，VC、PE支持企业境内上市账面回报是16.59倍，境外上市账面回报是5.71倍;但今年上半年，境内上市的企业为VC/PE带来平均账面投资回报为5.55倍，海外上市的平均账面投资回报仅为1.48倍。

“整个火车都慢下来了”

“最近我和很多同行们去聊，突然发现一个问题，现在大家业余生活都比较丰富，不知道是什么原因，据说德州扑克现在热衷者越来越多。有两种说法，一个是可做的事情不多，一个是说前一段时间太累了，需要调节一下。”尚高资本董事总经理兼中国区首席代表谈庆的看似玩笑的一句话折射出VC/PE市场今年上半年渐冷的事实。

而市场渐冷最明显的一个变化或许就是募资难度增加。清科数据显示，VC方面，2012年上半年共新募集基金79只，同比下降60.3%;PE方面，共有71只基金完成募集，数量较2011年同期缩水近4成;其中披露金额的68只基金共计募集52.14亿美元，同比减少77.1%，为3年来新低。

募资难度增加使得PE/VC投资更加谨慎。VC上半年共发生投资案例401起，同比下降48.6%，披露金额的322起涉资25.11亿美元，同比降63.1%，投资案例数和金额均跌至2010年平均水平。PE共发生投资案例252起，同比下降22.5%，披露金额的218起案例共计投资73.21亿美元，同比降51.8%。

“像一个火车一样，不是一个车厢慢下来的，而是都慢下来了，不管理性非理性，今年投资都比去年慢。”倪正东对上述数据如是评价。

PE退出渠道进入寒冬

在业内人士看来，募资难的根本原因在于退出回报率的下降。

“这实际就是一个赚钱效应，2007、2008年的赚钱效应让这些LP(有限合伙人)非常动心，包括我们募资机构、第三方也好，媒体也好，都把我们的赚钱效应说得好大，这个时候你们讲的故事不灵了，股票每天在跌，媒体报道你们的PE只有1倍，甚至有的在亏损，他们开始捂紧口袋。”深圳市创东方投资有限公司合伙人曾鸣指出，退出和募集高度相关，投资者看不到机构的投资过程，只能看到退出的回报。