【商业模式】母婴用品市场掘金潮全面引爆

随着资本、品牌的不断涌入，国内孕、婴、童用品连锁不断攻城掠地，开始“从地方走向全国，从一线下探到二线”；与此同时，电子商务的飞速发展也助推相关企业寻找新的突破口，新一轮“掘金潮”即将引爆。

近日，有媒体披露证监会公布的最新首次公开发行股票申报企业，国内知名母婴零售品牌爱婴室名列其中。据悉，爱婴室此次拟登陆深圳证券交易所，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司。对此业内人士表示，爱婴室此次申请IPO，或导致本就竞争激烈的母婴用品零售业加剧“拼杀”。

资本青睐

多家企业谋求上市

据了解，目前中国婴幼儿数量达1.08亿，其中0~3岁婴幼儿保守估计约为7000万。业内人士指出，在中国GDP持续高增长、80后父母思想新潮、婴幼儿早教需求升级等因素的推动下，目前中国孕婴童市场需求至少在1万亿元，2015年可达到2万亿元规模。国际品牌巨头陆续抢占市场，而国内一些品牌如李宁、361°也通过各种途径进驻。越来越多的资本、品牌不断涌入，市场竞争趋于白热化。

官网信息显示，爱婴室是一家以B2C网上商城、门店为主要销售渠道，经营产品涵盖了婴幼儿奶制品、纸尿裤、喂哺用品、玩具、婴童服饰、孕产妇用品等几十大类，销售产品数量逾万种。事实上，关于谁将会成为孕婴童连锁首家上市企业，外界曾有过很多猜想，其中，红孩子一直排到首位，2010年底，红孩子明确提出，2011年将赴美IPO（首次公开募股）。

而投资市场也一致看好红孩子的发展，北极光、NEA、凯鹏华盈（KPCB）等投资机构纷纷进入，并不断追加资本。在多次融资之后，乐友CEO龚定宇也曾表示如果公司发展顺利有可能在2011年赴美上市。丽家宝贝、幸福贝贝也都曾对资本市场表现出浓厚兴趣。但机会却落在了表现并不特别抢眼的爱婴室身上，着实让业界吃了一惊。

但不管怎样，业内人士一致认为，爱婴室若此次申请IPO成功，会给其他母婴零售企业带来巨大的危机感，势必会激发其对市场的进一步抢夺。事实上，目前国内孕婴童零售市场竞争已经十分激烈，除了上述零售连锁企业，还有好孩子、博士蛙等生产企业，以及包括Mothercare在内的众多国际婴童产品零售商，也对中国市场虎视眈眈。

“即使成功上市融到资，爱婴室的未来也充满了未知。”有业内人士指出，有的时候上市也不一定是好事，顶着“中国儿童消费品第一股”光环的博士蛙在香港主板成功上市后表现反而大不如前，今年3月份，博士蛙爆出财务造假丑闻后，公司停牌至今仍未复牌。