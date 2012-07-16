巨头与创业公司混战手机优惠券：盈利能力极低

如果要找到一个细分行业，比团购门槛更低、竞争更激烈、盈利能力更弱，那么一定非手机优惠券莫属。

布丁优惠、丁丁优惠、悦乐优惠、折扣行优惠券……过去的短短半年间，以优惠券为主业的创业公司多达数十家。同时，大公司的身影也常常闪现其中，百度、腾讯、网易、大众点评等公司均通过不同的方式在自家产品中植入优惠券业务。

然而优惠券真的是一门好生意吗?它的盈利能力如何?它的未来在哪里?

全行业收入极低

“电子优惠券全行业的收入都非常低。”布丁移动CEO徐磊告诉新浪科技，太多公司都在进入优惠券行业，商家面临的渠道众多，但是模式几乎完全一样。”

布丁移动创立于2010年11月，是国内较早进入优惠券市场的公司之一。徐磊说，渠道泛滥再加上没有精准有效的计费方式，商家肯定不愿意付费。“商家都希望付一份钱能得到一份回报，也就是按照效果付费，但是现在还没做到。”

他透露，现在为数不多的商家付费优惠券都是按照CPM结算的，即千人展示成本，这种收费方式与资讯网站的横幅展示广告类似。“之前大众点评曾经尝试过这种收费方式，但是后来发现越来越难以走下去。商家不愿意先付费再看效果。”

最淘网创始人陈华也认为优惠券不是一个好的方向。“优惠的力度不够，价格上还不如团购给力，而且关键的是当用户需要优惠的时候找不到优惠。”他说，打折的商品都是大家不想买，或者卖不动的，真正好的商品是不会打折的。

现在陈华已经几乎放弃了优惠券的业务，转做娱乐工具“唱吧”。

丁丁网创始人徐龙江是国内第一批进入优惠卷行业的创业者，他并不同意陈华的观点。在徐龙江看来，用户对优惠券的需求是普遍存在的，而且优惠券不是一个新行业，已经存在了许多年，只不过之前是通过广告、报纸、杂志作为发行渠道，而现在改成了手机。

“过去100年，没有一家公司因为优惠券成长为上市公司，但是我们不能因此看衰这个行业。”徐龙江表示，之前优惠券模式很难做大是因为使用的便利性没有得到解决，现在有了智能手机，使用足够方便，用户的基数可以做到非常大。

“优惠券满足了老百姓占便宜的需求，同时也满足了商户用来吸引消费者的需求。这么好的东西你怎么能说它没前途?”徐龙江解释说，现在最大的瓶颈是行业没有形成一个有效的闭环，没有有效的打通商家渠道，解决优惠券的验证计费问题。

洗牌开始，比拼谁能最先打通商家

在徐龙江看来，手机优惠券行业还停留在非常初级的阶段，但是这个阶段不可逾越。“当当网最开始红火的时候，网上银行支付的问题还没有完全解决，但你不能因此就不做电子商务，肯定是要先做然后慢慢等待支付的问题一点一点解决。”

徐龙江认为接下来手机优惠券行业将进入大洗牌的阶段，“真正的革命很快就要开始”。他透露，丁丁网将在下半年上线一整套验证计费的解决方案，并全面向商家铺开。“我们很清楚变革即将来临，并做好了充分准备，这也是我们今年4月能够获得数千万美元投资的原因。”

同样是做优惠券起家，徐龙江的竞争对手布丁移动的做法是向电子凭证领域延伸。

“优惠券只是我们做电子凭证的一个突破口，未来除了优惠券我们还会做其他各种形态的电子凭证，比如电影票、景区门票等等。”布丁CEO徐磊表示，电子凭证与线下商家的营销手段的结合点是非常丰富的，市场巨大，但关键点的问题是精确、安全的统计。

徐磊说，过去10年电子凭证行业一个非常成功的案例就是电子机票。机场、电影院，这些地方的基础设施普遍很好，所以非常容易实现电子凭证。

“现在缺的是O2O最后一个节点——商家如何打通，这是布丁重点在做的事情。”据徐磊透露，他们将向线下商户提供使用终端设备来解决验证的问题，具体方案将在下月推出。

另一家优惠券提供商盛大切客优惠的路径是与支付方案结合。盛大切客CEO宋铮表示，提供专用终端设备的方法还不够好，更好的解决方案是对通用设备做改造，这样能降低商家切换设备的成本。

他透露，切客优惠的发展方向是与“盛大的盛付通整合，在支付的同时进行验证和计费，具体的解决方案将很快推出”。