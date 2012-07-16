传统行业涉足电商的纠结：做不做都是赌！

投资一两亿元去创业，在别的行业可以被认为是巨资，但投进电子商务(下称电商)却只能是蜻蜓点水。尽管去年美特斯邦威试水电商失败的阴影还在，但越来越多资金雄厚的传统企业却正在大步向电商挺进，甚至呈现爆发性增长。一个多月以来，家居行业的红星美凯龙、百货业的王府井百货、银行业的建设银行，甚至顺风快递等多家物流公司都宣布开起了“网店”。在传统企业、互联网企业纷纷涌向电商金山掘金的过程中，谁又能先捡到金子?

热情在今年重新点燃

中国连锁经营协会发布的《2012传统零售商开展网络零售的研究报告》显示，截至今年6月底，已有59家传统零售百强企业开展了网络零售业务，经营超过70家网店。

据业内人士介绍，早在去年就有过一波传统企业大规模进入电商的热潮，当时团购模式热得烫手，有些传统企业盲目大规模投入，而其中又以服饰等快速消费品企业为主。直到去年9月29日，美邦服饰突然决定停止电商业务，而罢手的缘由则是物流配送、营销资源和信息系统等所需投资巨大，此前投资的6000多万元好像打了水漂。同时，团购危机爆发，一时间资本冷却，传统企业的热情也似浇了一盆冷水。

冷却的热情在今年被重新点燃。苏宁董事长张近东在今年4月7日晚发出的电商总攻令，不仅拉响了电商行业巨头的火拼，也坚定了越来越多老牌传统企业进军电商的决心。

“全体高层要摒除一切后顾之忧，全力冲刺300亿!”这是张近东对旗下电商苏宁易购的期许。而国美同样要求“今年实现线上家电零售市场规模第一”。

做或者不做，都是赌注

无疑，传统企业在受到电商冲击之后，今年开始的大规模反击取得了不错的效果。Alexa数据显示，6月苏宁易购的流量已超越当当位居第三，而这对蠢蠢欲动的传统企业而言是个好消息。

“能够说各国语言的小商贩如今越来越难打动消费者”，位于繁华位置的北京秀水市场如今也意识到网购大趋势的来临。据内部人透露，秀水将投资2亿元搭建电商平台，其中1亿元用于网上平台的搭建和经营，1亿元作为“先行赔付”的基金，而该平台预计将在9月上线。

而百货业以外的行业也按捺不住，纷纷加入到电商队伍里。其中，除了此前已试水电商的招商银行、工商银行外，建设银行近日也将商城上线，消费者在银行的电商网站上也可以买到服装、红酒、化妆品等商品。家居企业红星美凯龙也正在准备着自己的网店，顺丰快递则在6月上线了自己的食品销售业务。

“电商是极具发展力的新型业态，潜力巨大，”不过，在王府井百货集团董事长郑万河看来，如今的电商行业缺少理性，虽然王府井百货决定投资1亿元建设网上商城，但仍对进入电商行业持谨慎态度。

“其实，做不做都是赌。” 秦皇岛某大型上市公司的内部人员颇为纠结地对北京晨报记者说，“百货销售确实在大幅下滑，今年尤为明显。想试试电商业务，但电商的投资就像一个无底洞。”

纠结与浮躁

“我们将传统零售企业对进军电商的态度分为四种：不屑一顾型、畏难不做型、盲目投入型、谨慎进入型。而最后一种类型正在明显增加。”中国连锁经营协会信息部相关负责人表示。一位电子商务业内人士对传统企业进入电商的态度颇为失望，“在最近接触的传统零售客户中，都是想搭电商顺风车，而许多企业在烧了很多钱没有看到立竿见影的效果后，就都去找少花钱多办事儿的途径了。这么久了，客户对于电商服务业还是缺乏最基本的认知。” 显然，传统企业在对是否进入电商纠结时，也给这个行业带来了浮躁。业内人士认为，传统企业进入电商目前并未真正获得消费者的认可。

阿里巴巴发布报告认为，传统企业进入电商领域，虽然在资金实力、品牌和供应链方面具有先天性优势，但触网初期难免遭遇“水土不服”，且存在着先天性软肋：一是电子商务人才匮乏，而自建电商团队，投资巨大;二是缺乏电子商务运营的实际操作经验，对资源和物流缺乏深刻理解;三是品牌推广耗时费力，需要经过相当长时间精心营销，没有雄厚的人力物力运行很难看到效果。最重要的一点，传统企业习惯性将线下的成功移植到线上，并没有意识到线上线下的巨大差异，从而容易发生战略性失误。