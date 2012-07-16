【商业模式】奢侈品网购：那些真真假假的游戏

“网络代购中80%的爱马仕都是假冒产品。”6月下旬，爱马仕CEO帕特里克 托马斯在接受外媒采访时抛出的这句话，给众多奢侈品网站煽了一记耳光。

事实上，在爱马仕CEO之前，已有多家奢侈品公司向中国的电子商务网站发难。2011年底，当当网被曝销售“天梭”牌的假名表。后来，天梭表示对网购渠道销售的天梭产品不提供任何质保。

今年3月，施华洛世奇宣布，“在中国地区，没有授权京东商城、卓越亚马逊销售施华洛世奇的产品。同时，目前也没有在中国地区授权任何网站销售‘施华洛世奇’的产品。”

此后，LV、Gucci、Prada等多家奢侈品品牌也相继表示没有授权电商渠道销售。

除了服饰，云集国际大牌的化妆品电商网站也传出“假货”嫌疑。6月中旬，有消息传出称，聚美90%的货品是假货。7月13日，聚美优品CEO陈欧在接受本报记者采访时给予否认，“聚美优品上并无假货。目前，欧莱雅、丝塔芙已经在聚美上成立官方旗舰店，如若聚美销售假货，这些国内正品品牌怎么会来聚美开店？”

奢侈品电商网站一时难辩真假。

7折以下假货居多

“顶级时尚奢侈品特卖，低至1折”、“时尚妆品特卖，低至1折”……这些诱人的广告总是勾得喜欢奢侈品的用户忍不住下手。

中国正成为一个新兴的奢侈品消费大国，而经营奢侈品电商也成了一门热门生意。专业奢侈品网站有优众、佳品、第五大道、呼哈网、走秀等，名牌折扣店如唯品会、聚尚，专营二手名牌交易的寺库，从事化妆品的聚美、乐蜂、尊尚，大型门户和专业B2C也开设了奢侈品频道，如京东有360top.com、网易有尚品。据不完全统计，国内以不同模式切入奢侈品细分行业的网站不下30家。

这还不包括淘宝全球购上那些C2C的蚂蚁雄兵。来自淘宝的数据显示，淘宝全球购每年以100%的速度增长，今年规模能够突破200亿元，已经成为中国内地消费者进行奢侈品网购的主要渠道。

假货投诉是奢侈品网站的一大诟病，而如何辩别真假更令普通用户无能为力。

近期乐蜂网发布一份化妆品电商白皮书，并导致该公司与其对手聚美发生了激烈的冲突。该报告称，专柜价格的7折大约是化妆品电商正品低价的下限。而聚美的产品常低至五折，甚至三折。

一位曾在化妆品电商行业工作的人士向记者透露：一般来说，化妆品的售价如果是国内专柜价的70%~80%，那么一般为真货；而如果售价是正价的5折~7折，这可能是真货、假货掺着卖。5折以下的货，基本上都是假货，3折以下售卖的货，不可能是真货。

聚美创始人陈欧解释：“聚美的国内化妆品的出货量大，拿到的折扣是行业最低的。一般从一级代理商那里拿货，线下品牌的折扣大约是7折左右，网络化妆品品牌的折扣率要高一些，一般是5折左右。”

与化妆品相比，国际大牌包包的“下限”就更多样。在爱马仕、LV、Channel等三家直营的全球专卖店中，货品一般不打折。不仅如此，这些大牌还经常搞饥饿营销，如爱马仕的IT包不仅不打折，还需要排队一年才能够买到。

“与衣服过季了需要迅速打折处理不同，包包一年四季都能够出售，因此当年打折的可能性很小。一般过了1年之后，才会进行打折出售。”一位在美国从事互联网投资的人士告诉记者，那些在国外Outlets出售的“过季”包包往往有划痕、开线等瑕疵，折扣在4折左右。另外，价格较低的Coach会专门生产一些产品在outlet中售卖，折扣自然不可能低至3折~4折，而是“新款”的8折~9折出售，甚至不打折。

曾经参与奢侈品网站投资的起源资本合伙人雷中辉告诉记者，对于全新奢侈品，尤其是顶级品牌的名包与名表，电商渠道价格是线下的8折以上，那么真货的概率高一些；如果折扣率低于7折，要么是假货，要么是有瑕疵的“过季”货；而如果在5折以下，假货的概率就比较高。

据了解，经验丰富的奢侈品电商往往看人下菜。“收货地址不同，收到假货的概率也不同。”上述化妆品电商业内人士告诉记者，二三线城市消费者收到假货的概率比一线城市高，郊区收到假货的概率高于城区，住宅地址收到假货的概率高于办公地址。高端人群收到假货的概率也小于低端人群。

这样的做法可以做到“鱼目混珠”，在风险与利益中寻找最优。因为电商网站将假货销售给相对“弱势”的用户，这些人在网购市场的话语权相对较小。