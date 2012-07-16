电商招聘霸气十足：挖脚恐惧症推高薪酬泡沫

招聘启事可以成为电商启蒙时代的浮躁心态的注解。
“要求工作经验1年或以上，精通C++编程语言，底薪20万至40万。”这是猎聘网发布的关于万达集团正在筹备电商的招聘启事。还有更“霸气十足”的。某“触电”传统企业招聘副总及助理级别的人员的要求是：列出亚马逊、当当、京东等几乎所有电商名单，只要工作过就可以。
据智联招聘发布的数据显示，互联网电子商务类的人才需求持续升温，以5月为例，去年发布的职位信息是9万个，而今年一跃升至26万个。大小电商们或者正走在通往电商路上的企业们，遭遇着同样的问题，人才饥渴!
想方设法到大企业挖人
按照有关研究机构给出的数据，未来十年间，我国电商的人才缺口将达到200万至500万人。今年像传统行业的巨头如苏宁、国美、万达集团、红星美凯龙等强力跻身电商，除了在资源上与行业里的电商企业进行抢夺之外，人才大战也将继续上演。
“中小电商想做大，就会想方设法到大企业挖人，因此人才流失率很高。”韩都衣舍CEO赵迎光感慨。一方面是电商不断挖人造成行业跳槽成风，另一方面面对高薪、有前景的挖脚，许多员工也表示把持不住。
淘鞋网总裁王冬竹遭遇到的一件事情，几乎成为了验证这个行业人才状况的最典型例子。一个进他们公司实习仅仅三个月的员工，却被其他电商企业挖走，而且摇身一变成了“挖人”企业的“电商运营总监”。
不少大企业也同样在犯愁，不久前小米科技创始人雷军自爆曾经花50多个小时挖个工程师，凡客诚品的陈年也曾用两年时间挖一个人。
“不管是电商企业还是正在准备做电商的传统企业，由于行业发展迅速且竞争激烈，为了夺得市场，许多企业没时间和精力去培训员工，同时，由于行业互相挖脚现象严重，人才流失比例较大，因此对于电商企业而言他们缺的，主要还是缺直接能够上手的、有工作经验的员工。”智联招聘职位顾问郝建对北京晨报记者说道。
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