《中国企业家》杂志第14期目录

【封面】错位金改
金钱永不眠，温州成为金融改革试验区，各路资本伺机而动。不过经过“百日维新”，不同利益主体之间依然像耦合欠佳的螺丝，磨擦不断，时常有错位之感。在一向崇尚“自下而上”的温州，本次“自上而下”的变革能否打通实业与金融间的屏障
EDITORIAL
【写在卷首】不搭调的“老大”与“孙子”
在中国，政商关系是个复杂而让企业家悲哀的话题
OBSERVER
【观察家】告别“脏钱”时代
环保不再是可以屏蔽掉的外部成本
OPINION
【意见】债多国强否
中国的国债和财政赤字少，是老百姓牺牲太多的结果
撤出欧元区的准备
在准备撤出欧元区的国家里，一个亚洲公司如何思考该国的新货币呢？
LETTER FROM ceo
【CEO来信】严肃的杂志和不确实的世界
没有比此时更适合问这样一个问题：我们将要去向何方？
profile 主角
【红人】孙明波再酿青啤
突然的人事变化在青啤并非第一次，孙明波如何接过5万名员工、60家酒厂、109年历史
frontline 一线
[汽车]丰田的反攻
丰田已经从召回、地震、洪水等阴影中走出来了吗？
[快消] “王老吉”能否托起“大健康”
收回“王老吉”商标后，广药集团的如意算盘能否打响
【互联网】走，到法院去！
对互联网公司来说，法律诉讼不再是亡羊补牢的持久战，而是影响产品生死的利剑
[农业]三井潜行
三井，这家全球最知名的贸易公司，在中国农业领域要布怎样的局？
INNOVATION 创酷
[酷模式]屋顶有黄金
进入一个不怕“国进民退”的行业，陈智勇希望撬动潜在的99.9%市场
[酷模式]居然有人坚持卖书
李月庆要面对的最大压力是，在信息碎片化时代，究竟还有多少人看书
[科技]云阅读来了
Flipboard等创新移动互联网应用让阅读进入了定制时代
[锐科技]
“火山发电”等一组
[趣商业]
“跑腿挣钱”等一组
【商业前智】走出创新“自闭症”
许多中国企业还在不懈寻找一剑封喉的技术秘笈，但今天这个时代，能帮你登上创新高地的很可能是你的供应商、合作伙伴、甚至是你的竞争对手
LIFE 生活
【头条】李亚鹏寻找李亚鹏
他是演员，也是商人，而闯入生活中的女儿让他所寻找的自我更加清晰
[公益]种树·植心
日本人在中国植树参与创造了恩格贝奇迹，这片绿洲也改变了中国人廖理纯
[书斋]
“重识罗斯柴尔德家族”等一组
[先知]
平和带来超常能力
[传承]
越来越相信“性本恶”
[镜像]
张忠谋的创新关键
[如是观]
经济学家的社会价值
[雷专栏]
七百三十日来去
[幕后]
“冰冷金改”等一组
INFOS 资讯
“适时‘去领导人’”等一组
COLUMN 专栏
“中国可能要靠非洲和拉美”等一组
注：本文详见2012年第14期《中国企业家》杂志，未经授权，谢绝转载。有意与中国企业家网站的内容转载等业务合作者，请与市场部联系(电话：64921616-8657)。
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