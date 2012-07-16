《中国企业家》杂志第14期目录

【封面】错位金改

金钱永不眠，温州成为金融改革试验区，各路资本伺机而动。不过经过“百日维新”，不同利益主体之间依然像耦合欠佳的螺丝，磨擦不断，时常有错位之感。在一向崇尚“自下而上”的温州，本次“自上而下”的变革能否打通实业与金融间的屏障

EDITORIAL

【写在卷首】不搭调的“老大”与“孙子”

在中国，政商关系是个复杂而让企业家悲哀的话题

OBSERVER

【观察家】告别“脏钱”时代

环保不再是可以屏蔽掉的外部成本

OPINION

【意见】债多国强否

中国的国债和财政赤字少，是老百姓牺牲太多的结果

撤出欧元区的准备

在准备撤出欧元区的国家里，一个亚洲公司如何思考该国的新货币呢？

LETTER FROM ceo

【CEO来信】严肃的杂志和不确实的世界

没有比此时更适合问这样一个问题：我们将要去向何方？

profile 主角

【红人】孙明波再酿青啤

突然的人事变化在青啤并非第一次，孙明波如何接过5万名员工、60家酒厂、109年历史

frontline 一线

[汽车]丰田的反攻

丰田已经从召回、地震、洪水等阴影中走出来了吗？

[快消] “王老吉”能否托起“大健康”

收回“王老吉”商标后，广药集团的如意算盘能否打响

【互联网】走，到法院去！

对互联网公司来说，法律诉讼不再是亡羊补牢的持久战，而是影响产品生死的利剑

[农业]三井潜行

三井，这家全球最知名的贸易公司，在中国农业领域要布怎样的局？

INNOVATION 创酷

[酷模式]屋顶有黄金

进入一个不怕“国进民退”的行业，陈智勇希望撬动潜在的99.9%市场

[酷模式]居然有人坚持卖书

李月庆要面对的最大压力是，在信息碎片化时代，究竟还有多少人看书

[科技]云阅读来了

Flipboard等创新移动互联网应用让阅读进入了定制时代

[锐科技]

“火山发电”等一组

[趣商业]

“跑腿挣钱”等一组

【商业前智】走出创新“自闭症”

许多中国企业还在不懈寻找一剑封喉的技术秘笈，但今天这个时代，能帮你登上创新高地的很可能是你的供应商、合作伙伴、甚至是你的竞争对手

LIFE 生活

【头条】李亚鹏寻找李亚鹏

他是演员，也是商人，而闯入生活中的女儿让他所寻找的自我更加清晰

[公益]种树·植心

日本人在中国植树参与创造了恩格贝奇迹，这片绿洲也改变了中国人廖理纯

[书斋]

“重识罗斯柴尔德家族”等一组

[先知]

平和带来超常能力

[传承]

越来越相信“性本恶”

[镜像]

张忠谋的创新关键

[如是观]

经济学家的社会价值

[雷专栏]

七百三十日来去

[幕后]

“冰冷金改”等一组

INFOS 资讯

“适时‘去领导人’”等一组

COLUMN 专栏

“中国可能要靠非洲和拉美”等一组