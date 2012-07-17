【商业模式】电子商务成上半年PE/VC重灾区 互联网投资热度转移

尽管有数据显示TMT行业上半年的投资领先于其他领域，但该行业仍旧有待投资者“捞”起表层泡沫，尤其是前两年被资本重点关注的电子商务领域。在上周结束的清科第12届中国创业投资暨私募股权投资中期论坛上，投资人在提及行业内投资现状时，电商投资已经被看做是TMT领域重灾区。

从相关统计来看，今年上半年投资案例行业数最多的仍旧是互联网行业，但热度已经开始转移。由于前期激进介入，去年尤为火热的电子商务行业今年上半年“遇冷”。“今年上半年，不光我们自己投的公司融资比较难，大型中介机构也有同感，去年和今年电商企业如果能够平价融到资金就已算是好消息。”戈壁创投合伙人徐晨认为，由于去年电商的发展过程被加速，今年行业出现调整，很多公司都已慢慢退出了这个市场。

为了增加用户量，电子商务企业拼命砸广告，广告费用成本与传统商家费用趋于一致。“在这样的成本结构下很难有电子商务公司在盈利中健康成长，所以我们希望有机会和真正有核心竞争力、能够和竞争者拉开差距的竞争者合作。”华登国际董事总经理王一敏在后期对电子商务企业的投资上如是表示。

北极光创投董事总经理姜皓天指出，国内竞争太惨烈，为了能够和竞争对手对垒，电商企业首先得把自己降级，把自己降低至不赚钱的位置再与对手竞争。并且，这两年互联网的流量成本涨得非常厉害，原本电子商务可以更准确把商品信息传递给适合他的人，现在效率低、成本高，很难做到精准。另外，因电商搞价格战要比线下方便，消费者看到哪里有价格战就转投哪个平台，这样原本电商所预期的以实惠黏住消费者也变为空谈，这些因素最终导致电商目前融资难的这种状态。

在资本方面，姜皓天指出，电商前期获得的资本太多，基本都是拿着投资人的钱打架。而互联网的高速发展也导致好模式很容易被人发现，很多创业者的思考逻辑简单纯粹，只做能融资的项目，因而都蜂拥至电商行业。