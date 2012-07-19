【商业模式】新电商投靠平台寻流量 四家O2O入驻京东平台

已在国内摸爬滚打两年多的电商O2O模式似乎流量方面还有点儿欠火候，人均PV不及平台类电商的一成。据知情人士透露，继拉手网、满座网和嘀嗒团之后，本地服务商城千品网也将入驻京东商城。这在业界看来，表面上是双方的资源互补，而事实上O2O电商企业可能更希望能依靠电商平台企业来获取流量刺激。

O2O企业纷纷联手平台

近日知情人士向记者透露，“目前千品网正在和京东洽谈合作事项，届时京东开放平台会抓取千品网的商品，帮千品网卖货”。对此合作模式，业内人士这样理解，“双方在API（应用程序编程接口）的合作，等于千品网多了一个卖货渠道。O2O（OnlineToOffline，即将线下商务的机会与互联网结合）类网站做的专门是服务类商品，而京东又正好缺少本地服务领域的布局，这样的互补发展是双赢的选择。

事实上，与千品网的做法一样，团购行业在两个月前也已将自己的一条销售渠道托付给电商平台商。据悉，今年5月京东提升团购战略，拉手网、满座网和嘀嗒团以保底利润加分成的模式进入其团购业务平台。

对此合作团购网站十分重视，拉手网副总裁牛丽华曾透露，“未来拉手网会定制一些专供京东的本地服务产品，而且双方还将共同搭建‘拉手京东专项售后服务团队’来保障用户权益”。此外，嘀嗒团副总裁朱敏亦称，“与京东商城完成对接后，嘀嗒团会有选择地将部分本地服务团购项目放在京东团购平台”。

值得一提的是，以上与京东商城合作的团购企业，在团购行业中均排名前十。据团800最新数据显示，5月份，拉手网、满座网和嘀嗒团的市场规模分别为1.82亿元、1.1亿元和0.87亿元，三家否认总销售额在前十名中的份额为23%。

而据千品网联合创始人元鹏介绍，目前其二次用户购买比例超过50%，入驻商户接近3万家，单月销售额已突破3000万元。

依赖大平台获流量

事实上，就算是团购行业前十名内的网站，目前其与平台类电商的用户浏览量差距也相当大。据Alexa排名数据显示，京东商城人均页面浏览量7.72、日均PV（页面浏览量）5636万排名85位。而在与其合作的O2O网站中，流量最高的拉手排名仅1221位，数据指出，拉手网人均页面浏览量为3.38，日均PV浏览量则只有209万次，仅不到京东的4%。

可以说，新兴电商形式与大平台的流量不在一个级别上。对此业内人士坦言，“几家同类型企业都谋求与平台商的合作，无非是看上了流量，其实这个渠道能帮助O2O网站卖多少货是次要，重要的是那么多用户对新网站的印象，可以说是平台商在帮他们打广告”。

对此，电子商务专家、悠哉网CEO李代山表示认同，他称，“O2O模式的电商由于受上线时间不长和商品种类有限等因素影响，现在来看其流量是无法与平台类电商相提并论的，同时目前国内大多数综合类电商平台都布局了本地服务业务，这进一步造成了用户分流，毕竟现在一提起网购，用户还是愿意去更多挑选余地的大平台去”。

针对以上现状，“新兴的电商模式依托流量集中的电商企业拓展销售渠道，借流量发展是拉拢用户的一条出路”。李代山坦言。