【商业模式】VIE结构尾大不掉：取缔不现实 症结难解

最近新东方由于VIE问题遭美国证监会(SEC)审查引发股价大跌，成为中概股的一条新闻。投资者担心新东方VIE事件是去年支付宝VIE风波的翻版，这种担心并非空穴来风，虽然俞敏洪信誓旦旦不会侵犯股东利益。但由于VIE结构的全部依托就是海外壳公司和国内实体经营公司的一纸协议，它的脆弱性可想而知。

自从支付宝VIE风波之后，对VIE的担忧就从此再未停歇。除了害怕企业实际控制人毁约导致股东利益受损外，另外的担忧则是对政府。因为VIE总让人感觉是游走在规则的边缘，时刻存在着“被取缔”的可能。这是一把达摩克里斯之剑，属于极大的“不确定风险因素”。

中国政府会不会取缔VIE呢?一个词就可以形容今天的VIE状况了：尾大不掉。虽然有个别海外上市公司没有使用VIE结构，但大部分都是这个路径。下一个禁令是容易的，但造成的后果会很大，政府会慎之又慎。在当下的现实中，取缔VIE是不切实际的。

这和国内的行业管制有关。以互联网为例，在各种各样的网络牌照发放中，都可以看到类似“内资企业方可申请”的条文规定。事实上，互联网早就是一个外资禁入的领域，但没有国外的风险投资，很难想像中国互联网产业会形成今天这样的规模。为了让公司经营有合法性而又能获得海外投资，新浪发明了这种结构，并为后来者纷纷仿效。如果要取缔VIE，在不放松管制的情况下，那几乎等于关上了海外投资的大门。而要放松管制，涉及到的部门之多，可谓比登天还难。

故而，取缔VIE引起目前已上市的中概股之动荡，还是小事，关上了海外投资的大门才是大事。金融管理当局当然希望大量的企业走上中国自己的证券交易所，但由此引发海外资金出逃，也不是其乐意见到的。支付宝风波之后，商务部出过一个名为《实施外国投资者并购境内企业安全审查制度的规定》，其中第九条这么规定：外国投资者不得以任何方式实质规避并购安全审查。但这个规定专门针对“并购”，而不是通常意义上的“投资”。这个规定于去年11月颁布，直至今日，并没有看到对VIE结构有什么实质上的政府干预。

再来看看具体的公司运营者。的确，翻脸不认人撕毁协议是有可能的，但主事者必须考虑之后的代价：比如遭到市场上的抛售股价大跌，比如和海外其它商业机构的合作蒙上“不诚信者”的阴影。在没有巨大的利益冲突情况下，一般而言VIE还是安全的。不过，海外投资者担心的是这种情况：在原来的中国政府法规下，该公司经营没有问题。但由于需要申请新的牌照，VIE结构可能遭到一定的歧视，公司运营者可能会铤而走险——这就是支付宝的故事。

VIE的症结，从实际角度出发，很难由中国市场单边来解决：要求放松管制不太可能，禁止VIE可能性也不大，经营者的道德也不确定。也许比较好的解决方案是在海外市场那一头。比如港交所就酝酿过一个新规：“对赴港上市的企业实施的公司控股创始人不能同时是海外VIE公司的法人。”在这个新规下，公司实际控制人要动手脚，也得大费周章。这在我看来，可能是解VIE之结的一条现实的路径。

(作者为知名博客ItTalks博主、上海交通大学媒体与设计学院教师)