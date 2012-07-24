【商业模式】云阅读来了

Flipboard等创新移动互联网应用让阅读做到了随时、随地、随需，阅读进入了定制时代

文 | 本刊记者 冀勇庆 编辑 | 杨婧

【《中国企业家》】作为万物之灵的人类，很早就懂得了阅读能够获取知识和信息，掌握前人的智慧。对于知识分子来说，好的书籍胜过饕餮大餐；宋代文豪欧阳修对阅读就异常痴迷，以至于到了“马上、厕上、枕上”的地步。

不过，要做到阅读“随时、随地、随需”却并不是一件容易的事情，它首先要受到技术上的限制。在纸张发明之前，阅读必须通过竹简这种介质才能实现。据《史记》记载，秦始皇每天“以衡石量书”。也就是说，他一天阅读的文件重达120斤！纸张只不过缓解了部分矛盾，古代的知识分子搬家，仍然需要“汗牛充栋”。

如果按照现在时髦的话来说，过去的阅读只能基于“端”，你很难把这些知识带到其它地方。互联网出现之后，阅读第一次从“端”走向了“云”：即使身在万里之外的印度，也能够轻松地阅读大英图书馆的书籍。移动互联网则将“云”和“端”完美地结合了起来。借助任何一部移动终端，无论是手机、Pad，还是未来的智能眼镜和手表，你都能够从看不见的云中取出自己所需要的内容，人类的阅读第一次实现了“随时、随地、随需”。

发展到现在，互联网时代的“云阅读”已经历了四个阶段：第一个阶段人们通过门户网站这个“信息超市”获取信息，人人都在读同样的内容；第二个阶段人们通过谷歌、百度等机器搜索引擎检索，找到自己感兴趣的内容；第三个阶段人们的关注点从“机器”转向了“人”，人们通过“关注”自己感兴趣的人获得感兴趣的内容，就像Twitter、Facebook和新浪微博正在做的那样；第四个阶段则有望实现“定制”阅读，人人都能够通过“关注+定制”的方式，获得更有针对性的内容，目前新兴的Quora、Pinterest、Flipboard等公司就正在做这件事情。

Flipboard是定制阅读的开创者之一，它通过技术手段，将杂志般的阅读体验搬上了移动终端。苹果在2010年4月推出iPad之后，这家公司在7月推出了自己的云阅读产品Flipboard并拿给乔布斯试用。当乔布斯打开iPad，像翻阅杂志一样阅读Facebook、Twitter和各大媒体内容的时候，整个世界仿佛都停滞不前了。足足20多分钟之后，他放下了iPad，笑着说道“干得很不错！”去年4月，发展迅猛的Flipboard获得了高达5000万美元的融资，公司估值达到2亿美元。

移动化的定制阅读已经冲击了传统的、单向的阅读模式。研究机构易观智库发布的报告显示，今年第一季度，“手机报”在中国手机阅读市场的收入已经下降到了47.72%，而在两年前这个比例还高达88.57%。他们还将解构传统的互联网门户网站，使得他们不再是用户获得信息的第一入口。

这已经引起了各大门户网站的极大警惕，他们的应对之策就是推出自己的云阅读产品。

网易在丁磊的督战下，对自己的移动客户端产品“网易新闻”做了深度改版并加大了推广力度。此外，网易还将旗下的定制移动客户端产品更名为“网易云阅读”，通过启动开放平台以吸引更多的优质内容加盟。腾讯、新浪、搜狐等各大门户则一方面忙着自己新闻客户端的改版，另一方面也都不约而同地推出类Flipboard的定制阅读产品。

不过，他们的前面已经有了中国的Flipboard。其中，鲜果和ZAKER表现得格外活跃。他们过去均起家于互联网定制阅读和电子媒体，对于云阅读有着很深的理解。而且，由于他们是门户网站之外的第三方，反而能够与更多平面和网络媒体达成合作。据了解，这两家公司目前的用户数量都已经达到了800万。

当然，人们对于阅读体验的追求是无止境的。未来，必然会出现更具革命性的云阅读产品，它能够帮助读者在阅读之余，还能自如地实现收藏、点评、问答、讨论等众多功能，从而真正地将阅读和社交完美地结合在一起。