【商业模式】微博的十字路口：媒体向左 社交向右

新浪是三大门户中，最有媒体范儿的，虽然其他的门户也都做新闻。

搜狐在2008年依靠奥运会战略一度抢到了第一的位置，网易新闻标榜自己是最有态度的，但谈到最像媒体的门户，我还是会想到新浪。

但或许新浪人眼中并不是这么想自己的，最起码他们并不希望自己只是在网络媒体这个领域拿到第一。

在其他领域上的落寞，反证新浪在运营媒体方面的成功。

在博客业务进入瓶颈期后，新浪一度也尝试过网络游戏。不过很快就败下阵来，完全没有搜狐和网易这般的成功。个中原因很难解释，无论是研发实力，推广资源，产品运营这块，跟另外两家相比，新浪并没有特别的短板。但这，大概就是所谓的企业基因决定论，新浪还是一家做媒体的门户。

失之东隅，收之桑榆。

回归到自己最擅长的领域，新浪又找到了新的业务增长点——微博。

微博和博客一样，也是舶来品。落地到大陆，亏的却不是新浪，而是饭否。

饭否是个有趣而小众的产品。我是它的忠实用户。但怎么运营好这样一个媒体属性很强的产品，对于王兴和他的团队来说，有点难。比如说，在群体事件中，如何去约束言论，如何在政府的红线政策和网民的宣泄中，找到平衡，这个是难度高且需要长时间积累的技术活——新浪很擅长。

饭否团队在产品可能即将迎来爆发点的时候，触到了礁石。

饭否的关闭，让门户们看到了新业务的曙光，这看起来像个有趣的悖命题，然而事实如此。2009年7月7日，饭否关闭。2009年8月14日，新浪微博上线内测，这是门户网站中的第一家。关闭与上线，前后相隔，也就一个月的时间。饭否一年之后再度开放，等来的已经是新浪微博如火如荼的发展。

媒体与名人

利用名人效应带动产品的推广，新浪深谙其道。

徐静蕾是博客女王。在博客时代，需要一个能写字，有思想，还能带动着媒体聚光灯转动的人，徐静蕾恰好不过了。

当年的徐静蕾，还算不上是老徐，名列四小花旦，这么一个才情兼具的姑娘，一下子成为了博客女王。博客这个东西也从Geek专属品，成为了人们街知巷闻，再熟悉不过的名词，在新浪上开通博客也渐成了一阵风潮。

借助明星去推广和运营产品，在这点上，新浪一点也不输给专业的经纪公司。