在温州、广东等地纷纷曝出担保公司老板“跑路”事件后，市场主体也由此展开一场“自救行动”，探索自下而上建立担保行业服务标准化体系，寻求担保行业健康可持续发展。

业内人士呼吁，政企要联合起来整治担保行业乱象，市场自下而上的探索应该逐步上升到政策层面，让担保行业进入健康发展轨道。

探索建立服务体系标准化

7月21日在广东省佛山市举办的“聚焦服务、规范发展——服务标准化促进信用担保行业健康发展研讨会”上，广东省佛山市展鸿担保有限公司向业内推出“服务标准化”体系。

据展鸿担保公司经理刘九华介绍，服务标准化最大特点就是各项服务公开、透明、快捷、规范，客户可以及时了解自己的融资项目进展，并提出反馈意见。针对中小企业融资短小快的特点，此项服务体系还承诺在收齐调查资料后15个工作日完成评审。这相当于给中小微企业客户吃了“定心丸”，他们不用担心融资时间太长而错失发展良机，从而避免商业贿赂，降低中小企业融资成本和风险。

“我的企业是做不锈钢的，白手起家走到今天。最大的感触就是，干企业没有人才可以招贤纳士，没有资源可以开拓市场，但是如果没有资金就谈不上企业发展。”佛山市金恒福不锈钢有限公司董事长曾招财说，担保行业的存在为中小微企业融资解决了后顾之忧。

中华民营企业联合会执行理事长王远枝说，中小企业的头等困难就是融资难，而担保行业在其中发挥了很大的作用，但规范化发展仍是摆在担保行业面前的一道急需破解的难题。因此，由市场主体自下而上探索建立担保行业服务标准体系意义重大，不仅能推动担保行业规范发展，也将为解决中小企业融资难题提供保障。

担保行业“三大乱象”横行

“担保机构和银行曾经以我们公司老板单身为由，把我们的贷款额砍掉了一半。”佛山市金海达瓷业有限公司董事长金红英气愤地说。

曾招财说，他也感到担保行业存在很多问题，服务水平参差不齐。一是诚信问题。在项目经理承诺可以担保后，中小企业像抓住了“救命稻草”一样。但过了很长一段时间后，“项目能不能做连一句话都没有。”二是程序繁琐。“光是签字就签了一上午，把我们一家老少全叫上了，但有些合同还是空白的。”曾招财说。

曾招财深深感到，担保行业的建立标准化十分重要。没有标准，行业里的公司做起来就是你一套我一套，浪费了很多成本。对中小企业来说，有了标准就有了规范，这也将坚定他们与担保行业长期合作的意愿。

王远枝认为，目前担保存在的问题突出表现在三个方面：一是担保行业发展参差不齐。从全国来看，担保行业的市场空间很大。但另一方面，有些地方担保公司过多过小，质量不高，并且涉嫌违规违法经营。二是担保机构在与银行的合作中处于弱势地位，没有能力将风险控制在合理的范围内。三是担保机构赢利空间有限，这也导致一些人认为担保行业“不违规就无法获利”。

专家呼吁顶层设计

广东省佛山市担保协会会长吴列进认为，政策层面的管理办法要根据行业的发展变化来改进，充分考虑担保行业的生存空间。目前有些担保公司出现的违规经营，不是担保业务出了事，而是担保之外做了其他不该做的事情。政企需要联合起来建立行业服务标准，为担保行业“正名”。

对此，工信部研究员、中国中小企业发展促进中心融资服务处处长宋新力建议，佛山担保企业提出的服务标准化体系逐步完善和充实后，应该成为区域的行业标准，并最终形成全国性的标准。

从担保机构的长远发展来说，王远枝建议，监管部门要加强监管力度，打击以担保名义从事的违法违规行为。另外建立一个政府主导市场化运作的信用担保基金，构建政策性和商业性相结合的担保机构；促进担保企业加强风险管理；建立银行与担保行业风险共担、互利共赢的长效机制；通过信用担保模式创新提升行业可持续发展能力等。