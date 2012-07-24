《中国企业家》14期之“新词”等一组

临时工负效应
【词眼】 不要和临时工一起工作
指和临时工一起工作有损健康和财富，不但会感到焦虑，收入也会减少。该研究成果源于英国国家经济和社会研究学院的一项新报告。报告称，临时工不但降低了工资水平，而且还使正式工不得不更卖力地工作。
欧洲杯魔咒
【词眼】 猜不透的足球，打不破的欧洲杯魔咒
是指在欧洲杯比赛期间，发生的一些与赛事有关的规律性现象，而且这些规律在以后的欧洲杯期间往往如同魔咒般应验，比如世界杯季军无缘欧洲杯、赢捷克者必捧杯等赛事魔咒。
火箭蛋
【词眼】 鸡蛋价在飞涨
因鸡蛋物价上涨网友自创的一个网络新词。2012年6月，鸡蛋一天一个价，像坐上了火箭一样飞涨，被网友戏称“火箭蛋”。2012年6月3日，北京新发地散鸡蛋的批发价达到10.2元/公斤，比5月1日的6.48元/公斤上涨了57%。
马屁微博教程
【词眼】 马屁微博教程是一种职场上的厚黑学
由网友“和菜头”总结出的一套教程，该教程列举了十种方法，用于教授上班族如何在微博中对老板表达自己的忠心。
X型人才
【词眼】 强调两门专业知识的交叉
指系统掌握两门专业知识，这些知识之间又具有明显交叉点和结合部分的人才。他们具有一定的专业知识或专门技能，进行创造性劳动并对社会做出贡献，是人力资源中能力和素质较高的劳动者。
后高考经济
【词眼】 后高考经济盛行
随着高考的结束，旅行社、娱乐场所、电子卖场、酒店等纷纷瞄准考生商机，推出优惠和特色菜单，吸引了大批学生族前来消费，商家迎来了后高考时代的消费热潮。
注：本文详见2012年第14期《中国企业家》杂志，未经授权，谢绝转载。有意与中国企业家网站的内容转载等业务合作者，请与市场部联系(电话：64921616-8657)。
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