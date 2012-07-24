《中国企业家》14期之“现场”等一组

黄金时代﻿﻿﻿

2012年7月8日

人民大会堂

张登辉

黄金的人文属性通过人类文明的传递而源远流长，古代印加人视黄金为太阳的汗珠，埃及的法老坚持要埋葬在黄金中，圣经启示录中记载的耶路撒冷的街道由纯金制作。而15世纪西方社会对黄金的渴求，促使西方社会对新大陆的殖民，也由此发现了一个新的世界。

不过，现在人们提到黄金，想到的还是乱世里可以保值救命的东西，是钱。以投资保值工具出现在我们面前的黄金形式多种多样：投资金条、投资金币、纸黄金、黄金账户管理、黄金凭证、黄金期权、黄金期货、黄金股票、黄金基金、国际现货黄金，不由你不关注，金价一度创出每盎司2000美元的历史新高。

通过黄金来触摸这个社会的脉搏，直接清晰。7月8日下午，第一财经纪录片《黄金时代》在北京人民大会堂举行开播仪式，《黄金时代》邀请《大国崛起》、《公司的力量》等中国财经纪录片界领军人物康健宁担任总导演。

“黄金既是一种硬势力，又是一种软实力，因为它代表一种秩序，代表你在金融界的话语权。最终人民币要实现自由兑换，但是黄金储备很少，那话语权还是微弱。”中国社科院世界经济与政治研究所研究员沈骥如说。

事实如此，黄金依然能引发对世界经济制度架构的深层次思考，截至2012年7月，世界黄金储备量前三名：美国（8133.50吨）、德国（3396.30吨）、国际货币基金组织（2814.00吨）。此外中国位于第六（1054.10吨），黄金储备量的多少在世界经济制度变革中发言权仍掷地有声。

“我们现在担心欧洲的欧债危机，以前担心美国的金融危机，一直是杞人忧天。看看各国黄金储备你就知道，我们更加需要关注我们本国的经济。”全国人大财经委办公室原副主任王连洲说的，也是盛世危言。