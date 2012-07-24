《中国企业家》14期之“读者”等一组

适时“去领导人”
《中国企业家》2012年第13期封面故事《权力游戏》
如何面对资本是每一个创业者都需要思考的问题，从创业企业到IPO甚至到企业上市之后，企业的发展都离不开资本的力量。
然而，就像婚姻一样，允许另一个人进入你的生活，多多少少会打破一些你现在习惯的生活方式。有的企业经过一段时间磨合，找到了和资本平衡的好方法，懂得和资本沟通，利用资本的逐利特性，从此过上了幸福的生活。而大部分企业都会经过一个控制权的争夺。在法律上，美国上市公司已经能够通过复杂的法律条款实现经济利益权和投票权的分离，从而保护创业者在创业企业的实际控制权。
与其说，雷士照明是创始人和资本在控制权上的博弈，我更愿意说这是传统的人治和公司制管理之间的冲突。创始人代表的是传统的人治管理，投资方代表的是现代公司制度。中国大量本土企业习惯于对经销商感情投入，在企业危机的时候，拼上自己的资金和信用以公司的名义去收购。这与现代企业管理制度下公司法人的概念都是相悖的。
在传统人治的管理模式下，企业可以快速成长，然而发展到一定程度，企业必须要经过“去领导人”这个阶段去消除一个英雄式人物对企业的影响，必须要建立现代化企业管理制度，才能让企业跨越领导人的生死健康，发展成一个百年老店。
（曲月）
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