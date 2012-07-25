【商业模式】纺织服装业的转型阵痛

中国服装产业规模世界第一，是世界最大的服装生产国和消费国。今年以来，欧债危机不断发酵，很多行业的出口都遭遇了严重的冲击，纺织服装行业的表现如何呢?一起来看看记者在浙江的调查。

有着“中国针织名城”的美誉象山爵溪，3。8平方公里的街区，密布着大大小小四百多家针织企业。服装纺织品出口寒流袭来，10%的企业停产倒闭，55%的工厂只能保本苦苦支撑。

象山县招商局外贸科工作人员戴铭婷:2012年1到5月的话，这个是那个象山县2012年5月份的外贸进出口那个情况表，那么从里面可以看到那个针纺类的话，1到5月份，2012年累计出口13。5亿美元，那么2011年的话，去年同期的话是3。3亿美元，同比增长了5。05%。

这些数据，让包括象山县爵溪街道工委会书记胡金文等当地主管官员愁眉不展，从生产加工企业，到出口贸易企业，宁波当地弥漫着悲观情绪。

象山县招商局外贸科工作人员戴铭婷戴铭婷:是这样子，它的话就是说同比增长的话速度减少了大概19个百分点，那么其中的话，虽然出口的数量是金额的话是增加了，但是企业的话，从它的利润空间来说的话，缩水比较大。

而整个宁波市的服装纺织品出口数据更是跌到冰点，成为当地政府讳莫如深的痛点。当地的加工商和出口商，也在密切关注着逐月的数据变化。

宁波市海关综合统计处处长叶云:据我们宁波海关统计，今年1到5月份，宁波市纺织服装出口的总金额为44。1亿美元，比去年同期增长的3。9%，比去年的增速低了18。2个百分点。

宁波市对外贸易经济合作局副局长丁海滨，长期关注宁波服装纺织品领域的发展，他为宁波过去的辉煌感到自豪，同时也焦虑于当前的形势。

宁波市对外贸易经济合作局副局长丁海滨:这个去年我们全国的纺织品的贸易大概出口是2000亿，应该说是2000多亿美金吧，我们宁波呢，占整个全国纺织服装出口是5%，也就是说中国出口的20块美元当中有1块是宁波出口，那么宁波在全国这个副省级城市当中出口现在是第二位，在五个计划单列市当中也是第二位出口。

丁海滨主张国家应该出台相关的政策，比如在融资、稳定汇率、减轻企业税负等方面出台相应政策，以扶持困境中的中小微纺织服装企业。他认为，纺织服装还是我们今后十年、二十年乃至更长时期的一个发展的一个重点和战略。

宁波市对外贸易经济合作局副局长丁海滨:纺织服装又是一个涉农的产业，它的下游也是这个棉花，棉花我们新疆棉其他棉，带动了一些其他农业的一些发展，所以稳定，保持我们纺织品稳定出口仍然是我们一个重要的一个选项。就拿欧美等一些发达国家来说，它们纺织品服装仍然是占了一定的比例，像美国两个州南卡和北卡就目前还有将近50万左右的产业功能，纺织服装产业功能。

而据海关统计数据，1到5月份全国的纺织品服装出口的数字也并不好看，中国纺织服装出口哀鸿遍野。

宁波市海关综合统计处处长叶云:据海关统计，今年1到5月份，我国出口纺织服装总金额是906。5亿美元，比去年同期增长2%，但是增速比去年同期低了25。4个百分点。