【商业模式】生猪利润暴跌养猪业洗牌

网易丁磊养猪，甚至武钢转行养猪，商界招商网此前报道网易丁磊养猪，几年时间“丁家猪难产”，建材行业今年萧条，武钢也跨行养起了猪，但今年上半年生猪价格一路走低，“每养一头猪仅获利17元。”养殖户们再次遭遇“养猪不赚钱”这一周期性“难题”。被信托和基金视为朝阳产业的“养猪”，回报率究竟如何？有预期中这么可观吗？

记者调查发现，鉴于养猪利润并不可观及风险控制的难度颇大，部分不堪“赔两年赚一年”的散户已经放弃养猪。

养猪成本增加

今年以来，饲料涨价、仔猪和防疫成本均有上升，养猪户面临生存困境。

当听到猪贩报出的收购价时，养猪10年的刘尧盘算道，圈里的40多头猪“怕是要白养了”。

“一斤七块一，只有那几头极好的才能卖到七块二。”7月17日，刘尧说。

刘尧是天津市武清区后所村最大的养猪户，他算了一下账，这样的生猪收购价，比起他所付出的养猪成本，“稍高那么一点”。

由于家里养有10头母猪，刘尧圈里的生猪均系自繁自养。“这比购买仔猪风险小。”他说，与他相熟的一位养殖户，春节前从外地“抢了”30多头不足60斤的仔猪，价格在800-900元/头之间。

据刘尧介绍，生猪的最大成本为饲料支出。有资料显示，饲料占到养猪成本比重在70%-75%之间。刘尧称，今年以来，玉米价格已从他最初养猪时的0.9元/斤涨到了1.2元/斤，“豆粕也快到2元/斤了”，主要由玉米、豆粕按比例配制而来的猪饲料价格已超过每斤1.5元。

若按一头猪从出生到出栏的7个月里大约吃掉700斤饲料计算，刘尧为每头生猪所承担的饲料成本为1050元。让刘尧稍感庆幸的是，其自家的10亩地年产玉米1万多斤，可以缓解部分压力。

刘尧还说，每年为猪防疫和购买药物的支出超过了千元。其中，“给一头猪打各种类型的疫苗”，需要40多元；“夏天一到，防暑的凉药一买就是几十包”。

虽然饲料成本存在些许差异，但玉米依赖外购的南方养猪户与刘尧所代表的北方养猪户，面临着大致相仿的生存困境。安徽省合肥市物价局成本监审局科员施东进所做的调研显示，今年1-6月，合肥市每头生猪的平均养殖成本为1852.9元，相比去年下半年上涨2.98%。

具体来看，合肥养猪户所承担的饲料成本为989.78元、仔猪成本683.5元、医疗防疫费51.67元，此外还有60.70元的人工成本。其中，仔猪和防疫成本均比去年有不小的涨幅。

生猪利润暴跌

合肥调研数据显示，今年上半年平均每头生猪获利仅17元，同比降幅超9成。

一般而言，圈里的生猪长到220斤-230斤之间时，养猪户就得把猪卖掉。遇到行情好的时候可以稍微靠到250斤再卖，但今年没人敢冒险“囤猪”，“一是怕后面价格继续跌，二是猪肉太膘猪贩不要”。

不久前，刘尧同村的另一名刘姓养猪户以7.3元/斤的价格出售了14头220斤左右的自繁自养的生猪。刨除饲料药物等成本以及将母猪产仔前的成本平摊后，刘姓养猪户计算说，每头生猪给他带来的利润约200元。

“如果仔猪是从外面买的，那就得赔钱了。”他介绍，其侄女婿春节前以每头800元左右的价格购进了100多头仔猪，“前几天他过来跟我抱怨说，今年得赔不少。”

根据合肥市物价局施东进的调研，1月份生猪收购价在8.9元/斤时，合肥养猪户平均能从每头生猪上获利150元，而到6月份生猪收购价降为6.8元/斤时，每头生猪变为亏损100元。由此施东进得出，“1至6月份合肥市平均每头生猪获利仅17元”。

据施东进介绍，去年同期，每头生猪平均出栏价格7.92元/斤，生猪一度供不应求。在购买仔猪育肥方式下，平均每头生猪获利约300元，自繁自养的话，每头生猪可获利约440元。

以此计算，合肥当地今年每头生猪的利润额同比降幅超9成。

除投入产出比外，养猪户的盈亏计算时，还须将生猪病死率考虑在内——“因病返贫”尤其适用于行情不振的当下。据刘尧介绍，与其相熟的那位春节前高价“抢猪”的养猪户，因购得的30多头猪中病死率较高，“最少损失了5000多元”。

前述刘姓养殖户也称，之前他一头600斤左右的母猪，得病后仅卖了400元，以至于现在他“一看到猪有生病的迹象，心里就紧张”。刘称，不久前村里还有养猪户看到“家里母猪生的14只小猪仅成活一两只”后，“一气之下不养猪了”。

据该养殖户统计，同村的养猪户数量已经从最初的20多家降到了目前的5家，其中“有一户还为了降低风险只养一茬”。相隔不远的养猪大村仓上村，亦出现了“双减”的趋势。

“所谓‘双减’，就是养猪的人数量和生猪存栏量都减少了。”仓上村的养猪户尹连山称，2008年时，村里200余户中至少有60%的家庭养猪，而到现在，这一比重已下降到30%；同时“养殖的数量也越来越少，并且多数为自繁自养”。

据了解，当地很多村民放弃养猪后都选择了打工。“依目前的收购价看，一年出栏100头生猪，也赚不到两万块钱，而打工的工资则是每月3000多块。”刘尧说，比起这更重要的是，打工赚钱稳定，无需承担“赚一年赔两年”的风险。