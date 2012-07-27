【商业模式】揭秘暴雨灾难背后经济规律

此次北京大暴雨不期而至，天子脚下的首都下水道失守、受灾严重。而在灾难之中有的群众质疑着出租业、旅馆业的人们坐地起价发灾难财。而在此次灾难之后隐藏着别样的经济规律。

“天价的士”其实是最低价

你生气的不该是这个司机太“黑心”，你得生气的是别的“黑心”司机都哪去了？为啥不都来发财？来的“黑心”司机多了价才能降下来。他们没来说明他们要价其实更高，仔细想想是不是？

财知道：前几天，北京遭遇61年来最强暴雨，大批旅客滞留首都机场。就有出租车坐地起价，到望京要价400多，而很多望京的私家车主无偿前去接旅客。这样一条微博引起热议，转发上万，一褒一贬，出租车司机甚至引起公愤，你怎么看待这个问题？

胡释之：这个问题得理性来看。首先就是说，天灾来了，肯定对谁都是不好的情况。你像机场，好多飞机起不了飞，大家都滞留在机场，快轨又出故障，这时就造成出租车奇缺，极度供不应求的状况。这个时候最需要解决的问题就是赶紧增加供应。出租车还有那些市民自发的私车去接旅客，都是增加供应的行为。差别在于一个不收费，一个收费，收的比平时还多很多。大家就对收费的不满意，就你讲的坐地起价。但坐地起价的说法其实不太准确，这个价格不是出租车司机他个人能决定的。

财知道：怎么说？

胡释之：你说平时他要抬价，他说不给400不拉，他能抬得起吗？你肯定扭头就坐别的车去了。他能抬得起价，一定是没有人比他出更低的价了。他要价400你嫌高，但其实是最低价了，如果有别的司机只要价300，你肯定就不会坐他要价400的车了，问题就是没有比他要价更低的了。没有人跟他竞相压价了，所以他要价400才能“得逞”。所以你生气的不该是这个司机太“黑心”，你得生气的是别的“黑心”司机都哪去了？为啥不都来发财？来的“黑心”司机多了价才能降下来。他们没来说明他们要价其实更高，仔细想想是不是？

这是从出租车司机之间的竞争角度看，从供给方的竞争来看，另外一方面，从需求方看也是这样。为什么你得出400才能坐到车？那是因为你不出400的话，别的旅客就把车打走了。是众多的旅客在那种极端供不应求的情况下竞相把价格抬高的，别的旅客要不愿意出高价，价格是抬不起来的。

所以问题不是司机他个人的贪欲什么的，而是一个系统性问题，就是说突然的天灾造成短暂的极度供不应求的局面，太多的旅客，太少的司机。这个时候你要说价格信号灵敏的话，它其实是可以更快解决这种问题的一个途径。

微博号召大家为赚钱去救援或效果更好

赚钱的动机本身不是错，为己利人的动机本身没有错，又不是去害人，去损人利己，而是利人利己，利人没有错，值得表扬，利己怎么就错了？人和己这么不平等？有点利己成分在内就错了？怎么能因为人家收了钱就否定人家的救援行为本身呢？

财知道：这又是怎么说？

胡释之：刚才你讲到有很多私家车去驰援，是有人在微博上号召的，说机场出租车不够，大家去帮一帮忙，号召起大家的公德心。大家的表现确实很好，反应也很迅速。

但其实反应更迅速的还会是那些想去赚那个钱的，你可以说他是去发灾难财的。说白了，他必须赶在这些免费车主大规模到来之前他才有得大钱赚啊。所以更快速调动司机的办法可能是在微博上发出消息，把价格信息告诉大家，比如说现在去机场去拉活可以一千块钱拉一个进城，那这个调动司机的能力会更强。价格信号反应更灵敏、传达更迅速其实对救援，对供给能力的调动，对供不应求的缓解，是非常有帮助的。

财知道：但为了赚钱才去救援会不会不太好？

胡释之：不用去管人什么动机，而要看他对解决实际问题有没有帮助。他虽然是为了自己能赚钱，但他实际效果是帮助了旅客。市场经济的神奇就神奇在这地方。亚当-斯密说过，“我们每天所需的食料和饮料，不是出自屠户、酿酒家或烙面师的恩惠，而是出于他们自利的打算。”平时都得是人们的自利才最靠谱，最靠得住，危急时刻更得如此，怎么还可以弃之如敝屐呢？

而且赚钱的动机本身不是错，为己利人的动机本身没有错，又不是去害人，去损人利己，而是利人利己，利人没有错，值得表扬，利己怎么就错了？人和己这么不平等？有点利己成分在内就错了？怎么能因为人家收了钱就否定人家的救援行为本身呢？